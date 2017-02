Intenta atropellar un ciclista i s'emporta una sorpresa

Captura d'imatge del vídeo on es pot veure l'incident.

L'esportista és un Policía Nacional que acaba obligant el conductor a parar el seu vehicle

Redacció

Actualitzada 06/02/2017 a les 23:08

El Club Triatlón La Laguna ha compartit un vídeo en el qual es pot veure com a una carretera de Tenerife intenten atropellar de manera deliberada un ciclista. El ciclista no acaba patint cap dany però reacciona de manera inesperada pel conductor del vehicle. Resulta que es tracta d'un Policia Nacional i comença a demanar explicacions al conductor que havia intentat agredir-lo.



Segons va explicar el ciclista, feia estona que el cotxe l'estava assetjant després de passar per un túnel gairebé se l'emporta malgrat estar a una zona amb dos carrils. El policia va presentar denúncia contra el conductor l'endemà.