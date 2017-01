El Diari Més Digital, a la butxaca

Descarrega't l'app del diari per accedir a tota la informació de proximitat directament des del mòbil

Actualitzada 12/01/2017 a les 13:14

El nostre particular regal d'Any Nou als nostres lectors arriba en forma d'aplicació per a mòbils. Ja és possible descarregar, tant en versió Android com per a iOS, l'app Diari Més Digital de manera gratuïta i poder accedir, d'aquesta manera, a tota la informació de proximitat de manera immediata. L'aplicació inclou les principals seccions del nostre diari digital i des de la portada s'accedeix a les notícies de manera actualitzada. A mesura que s'incorporen al portal també arriben a l'aplicació de manera cronològica.Un altre dels avantatges de l'aplicació és la de poder compartir els continguts que es considerin més interessants. D'aquesta manera, qualsevol informació pot enviar-se a través de WhatsApp o bé compartir-la des dels comptes personals de Twitter o Facebook.En el moment d'instal·lar l'aplicació, aquesta demana a l'usuari si vol rebre notificacions. En cas afirmatiu, aquestes notificacions són molt selectives i el servei només s'utilitza per informar els lectors quan es produeixen informacions o esdeveniments d'especial transcendència informativa.L'aplicació anirà rebent progressives actualitzacions amb la finalitat d'incorporar nous serveis que millorin l'experiència del lector a través dels seus smartphones.Des d'aquests accessos es pot descarregar l'app tant per a aparells Apple com per a dispositius Android.Descarrega AQUÍ Descarrega AQUÍ