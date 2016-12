Els vídeos que han intentat fer-te plorar aquest Nadal: Algun d'ells ho ha aconseguit?

Les campanyes publicitàries de moltes marques aprofiten les festes nadalenques per llençar missatges que apel·len als sentiments

Actualitzada 23/12/2016 a les 19:08

Durant les festes de Nadal les marques comercials aposten per incidir en els sentiments per incentivar els hàbits de compra de productes. Com a consumidor, sigui una loteria o un telèfon mòbil, l'anunciant cerca empatitzar amb el consumidor incidint en aquells sentiments que durant l'època nadalenca estan més a flor de pell. Les bones intencions, els retrobaments, les persones perdudes, les persones estimades... Qualsevol d'aquests ítems pot aparèixer relacionat amb una marca comercial. Aquests són alguns dels vídeos de campanyes comercials que aquest 2016 han intentat arribar al cor dels consumidors. Quin són els que ha tocat més la teva fibra sensible?



Christmas Spirit de la companyia Allegro:



Amb un Mercedes es poden superar dificultats, fins i tot, generacionals:





Els supermercats Meijer proposen creure, o no, en Santa Claus:



Wes Anderson dirigeix l'anunci nadalenc d'H&M amb el seu estil personal:





Anunci de Nadal d'Apple amb un protagonista monstruós, però tendre:





Què passa quan la carta la rep la Senyora Claus? Marks & Spencer ho expliquen:





Edeka l'any passat ja va 'matar' a un pare que no sabia com reunir els seus fills. Enguany torna a apostar per la sensibilitat:





I si el Pare Noel pateix d'Alzheimer. Això és el que fa una nena per solucionar-ho. Campanya anglesa:





Hi ha regals que no els espera qui t'esperes. Ho explica el canal de vendes John Lewis:



Amazon barreja religions però uneix l'esperit de voler ajudar el pròxim:





TK Maxx no aspira a fer ploral. Només aporta una cançó de Nadal, diferent:



Coming Home for Christmas és l'anunci de la campanya de l'aeroport de Heathrow amb uns personatges entranyables: