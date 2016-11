Uns murcians 'cauen' a Tarragona en un vídeo pel seu casament

L'audiovisual, realitzat per la productora tarragonina Eventfilms, s'ha enregistrat a diferents punts del Penedès i el Tarragonès

Redacció

Actualitzada 23/11/2016 a les 11:34

Catalunya, i concretament el Penedès i el Tarragonès, ha estat la inspiració d'un divertit vídeo que una parella de murcians ha volgut projectar en el seu casament. L'audiovisual mostra com la parella de murcians aterra a Catalunya. A banda de trobar a una pagès 'caganer' topen amb el Sr. Barragán, el qual els acaba solucionant el retorn a casa...



El vídeo, projectat als assistents el dia del casament de la parella protagonista quan aquests estan ausents, comença amb les imatges dels nuvis fent-se fotografies, com si es tractés d'aquell moment en directe. De sobte, una sèrie de factors porta a la parella a aterrar a Catalunya, on es troben amb diverses i divertides situacions. Durant el vídeo es poden veure les reaccions dels assistents al casament, molt divertits amb la història projectada. En finalitzar el vídeo i aconseguir retornar a casa, la parella torna a reunir-se amb els assistents al casament.



L'audiovisual ha estat realitzat per la productora tarragonina Evenfilms i enregistrat al Baix Penedès -a Bellvei i Castellet i la Gornal- i al Tarragonès -la Riera de Gaià-.