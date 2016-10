Facebook: No et perdis res!

Com poder seguir al màxim les informacions que Diari Més publica a les xarxes socials

Actualitzada 24/10/2016 a les 12:02

(*) No patiu, fent això no rebreu totes les publicacions de cop, ni de bon tros. Fent això que us proposem cada dia Facebook us farà un resum del més important que ha publicat Diari Més al seu Facebook, de manera que no us perdreu mai res!

Avui us donarem un consell per no perdre-us res al Facebook del Diari Més. Ja som gairebé 7.300 seguidors, una xifra de la qual estem molt orgullosos, però algun cop ens heu comentat que no us han arribat algunes publicacions que hem fet.Avui us explicarem el perquè i us donarem un truc.Facebook no us mostra tot el que publiquem. Ho fa de forma més o menys automàtica, de manera que si cada dia publiquem, per exemple, 10 articles a la nostra pàgina de Facebook, a vosaltres només us en mostrarà un.Si voleu seguir-nos al 100% (*), només caldrà que seguiu aquestes instruccions, que us portaran entre 25 i 30 segons de feina, us ho garantim.Entreu a la pàgina de Facebook del Diari Més Passeu el cursor, sense clicar, per damunt de la pestanya M'ha agradat (veure imatge que il·lustra aquest article)Cliqueu a Veure en primer lloc enlloc de Predeterminat a l'espai 'Al teu canal de notícies' (veure imatge que il·lustra aquest article).