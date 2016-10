Diari Més incorpora blogs d'interès als seus continguts

Un dels encarregats d'estrenar el nou espai és el nutricionista Guillermo Mena amb Una bona vida.

Actualitzada 10/10/2016 a les 11:21

Diari Més compta a partir d'aquest dilluns amb un nou espai dedicat als blogs. Amb la incorporació d'aquests continguts els usuaris podran llegir espais personals de propis i convidats que oferiran una sèrie d’articles d’actualitat, serveis i temes d’interès per als usuaris.Un dels encarregats d’estrenar aquest nou espai és Guillermo Mena amb el seu blog de nutrició i dietètica Una bona vida. Mena és graduat en Nutrició Humana i Dietètica per la URV i actualment treballa com a dietista-nutricionista al Club Tennis Tarragona, Sr Clínia Plàstica i Unitat de Nutrició Humana. És expert en el camp dels condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement, temes dels quals en parlarà en el seu espai web.La secció també compta amb el blog Tu farmacéutica online, de Clara Arboix, dedicat a la nutrició i la salut. Graduada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, Arboix trasllada al seu espai web la seva rutina com a farmacèutica per resoldre els principals dubtes dels pacients.Properament s’aniran incorporant més blogs d’interès. Podeu consultar el nou espai en aquest enllaç