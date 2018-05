Els Xiquets de Tarragona podrien acabar assajant dins el Palau Municipal

Segons ha avançat TAC12, l'Ajuntament estudia cedir-los provisionalment un dels patis interiors de l'edifici municipal

Actualitzada 07/05/2018 a les 18:55

Un dels dos patis interiors coberts que hi ha al Palau Municipal pot acabar sent la solució per la manca de local dels Xiquets de Tarragona, que van veure com havien de deixar la seva seu per problemes de seguretat.Segons que ha avançat aquest dilluns TAC12, aquesta és una de les possibilitats que està estudiant l'Ajuntament. En un primer moment, els Xiquets van poder fer els assajos al Palau Firal, però els esdeveniments que acumula l'espai han fet que sigui inviable el seu ús. De fet, el passat divendres, la colla va haver d'assajar al carrer, a la plaça dels Àngels.El consistori tarragoní ha ofert a la colla l'ús del pati interior que actualment ocupa l'oficina de projectes de la regidoria d'Urbanisme. Aquesta oficina té previst el seu trasllat a la segona planta de l'edifici de serveis centrals de la Rambla Nova i ara podria accelerar-se per deixar espai a la colla.Segons que s'apunta des de la televisió local, la colla veuria amb bons ulls aquest espai, però reclamen que la solució es prengui el més ràpid possible.