Els Xiquets de Tarragona, abocats a assajar al carrer després de tancar el seu local per seguretat

L'Ajuntament assegura que no s'ha trobat cap espai que reuneixi les condicions i que continuen a la recerca

Actualitzada 04/05/2018 a les 17:07

⚠ Avui assajarem a la plaça dels Àngels



Portem ja 15 DIES fora de Santa Anna i ens trobem AL CARRER i confiant que no plogui.



INDIGNE per la colla que som i pels nostres castellers i castelleres, que mereixen una disculpa. Ciutat de castells? Voleu dir, @TGNAjuntament? — Xiquets de Tarragona (@xiquetstgn) 4 de maig de 2018

Els Xiquets de Tarragona assajaran aquest divendres al carrer després que el seu local d'assaig, de propietat municipal, hagués de tancar per seguretat fa dues setmanes. Segons expliquen des de la colla, assajaran a la plaça dels Àngels mentre la pluja no els ho impedeixi. En un primer moment, la colla va ser reubicada per assajar al Recinte Firal, però aquesta setmana, i les que vénen, ja no ho podran fer perquè a l'espai s'hi celebren diversos esdeveniments. Des del consistori afirmen que els tècnics estan a la recerca de locals per als Xiquets de Tarragona, però que de moment no se n'ha trobat cap que reuneixi les condicions adients. Des de la colla castellera lamenten la gestió que ha fet el consistori, des del tancament provisional del seu local fins a la manca de reubicació dues setmanes després d'haver-lo clausurat per començar la remodelació.La colla lamenta que hagin de veure's assajant al carrer i depenent de les condicions meteorològiques. A més, amb el detonant que en una plaça no podran assajar de la mateixa manera que en un local perquè no disposen de xarxes ni de terra atenuant. Per a ells, tot plegat suposa una inferioritat de condicions respecte a altres colles. Això, en un any de Concurs de Castells. Algunes colles, de Tarragona i Valls, han posat a disposició els seus locals, però a hores d'ara no s'ha acabat de concretar res.En un tuit, els Xiquets de Tarragona han retret a l'Ajuntament la situació, que els porta a convocar un assaig al carrer «confiant que no plogui», un cop han passat 15 dies des que es va clausurar el seu local, al carrer Santa Anna. «Indigne per la colla que som i pels nostres castellers i castelleres, que mereixen una disculpa», reblen els Xiquets de Tarragona. «Ciutat de castells?, Voleu dir, Ajuntament de Tarragona?», apunten.En un primer moment, quan es va clausurar el local després de detectar deficiències estructurals que comprometien la seguretat, en una inspecció tècnica, es va decidir que es reubicaria la colla al Recinte Firal. Amb tot, aquest emplaçament només ha durat dues setmanes. Aquest divendres ja no hi poden anar perquè se celebra la Fira Professional Camins, i d'ara endavant, el recinte també acull altres esdeveniments que seran incompatibles amb l'assaig.La recerca d'un edifici municipal on puguin instal·lar-se de manera provisional mentre no es rehabilita el seu local és complicada per les condicions, com l'altura. Per això, les alternatives proposades fins ara no són adequades, tot i que sí que hi hauria algun estret ventall d'opcions que s'hauria de gestionar.