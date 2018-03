Un vídeo dels Xiquets de Tarragona anuncia l'inici dels assajos

Els assajos comencen aquest divendres a les 22:00 hores

Actualitzada 01/03/2018 a les 13:20

Els Xiquets de Tarragona comencen a assajar aquest divendres 2 març per anar preparant la temporada 2018. Des de fa unes setmanes diferents membres del tronc ja han començat a fer algunes proves i a escalfar els motors, divendres serà tota la colla qui es retrobarà al pati. La sessió començarà a les 22 hores de la nit, i s'iniciarà d'aquesta manera la dinàmica habitual d'assajos generals tots els dimarts (20.30) i divendres (22.00).La colla del carrer Santa Anna es pren aquest inici de campanya com «un full en blanc en el qual té totes les opcions obertes». Amb aquesta premissa, els Xiquets han posat en marxa una campanya promocional, encapçalada per un vídeo, per animar els seus membres. Sota la pregunta «I tu què vols?», volen que els castellers de la colla posin en comú allò que esperen de la temporada i que li demanen. Amb tot plegat esperen que el primer assaig també assisteixin persones noves amb ganes d'aprendre fer castells i formar part de la família matalassera.