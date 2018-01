Es dissol la colla castellera de Los Xics Caleros per falta de participants

La que va ser la primera colla de les Terres de l'Ebre farà una diada de comiat de cara a la primavera

Actualitzada 29/01/2018 a les 09:54

La colla castellera de l'Ametlla de Mar Los Xics Caleros es dissol per falta de participants, segons van decidir els socis en assemblea. Los Xics Caleros han estat la primera colla a formar-se a les Terres de l'Ebre i han funcionat durant cinc temporades. El darrer any, però, després d'aconseguir alguns èxits en l'àmbit casteller, la participació en els assajos va decaure fins al punt que es va optar per fer una aturada d'uns mesos per descansar fins que en l'última assemblea es va votar per la dissolució. Ara, los Xics Caleros preparen una diada de comiat de cara a la primavera amb la participació de dues colles més, tot i que ells ja no actuaran en la jornada per manca d'efectius. La secretària de la colla, Eva del Amo, creu que el fet que les Terres de l'Ebre no siguin «terra de castells» pot haver estat una de les causes per les quals la colla no ha acabat d'arrelar del tot.Del Amo ha explicat que a la majoria dels assajos, on haurien d'assistir una cinquantena de persones, només hi anaven una vintena. «Els que pugen als castells corren fins i tot perill», ha comentat la secretària de la colla, que diu que a partir d'aleshores es va decidir fer una aturada, amb només una actuació per les festes majors de Candelera, perquè tots els integrants de la colla poguessin descansar i després emprendre de nou el ritme. Amb tot, en la darrera assemblea, la setmana passada, es va acabar donant llum verda a la dissolució.Los Xics Caleros apunten que la poca tradició i cultura de castells a les Terres de l'Ebre pot haver estat un dels motius pels quals el projecte no hagi acabat d'agafar. «Les colles es formen molt dels pares, avis, nets, en un teixit molt familiar que va passant de generació en generació», ha assenyalat del Amo, que creu que aquestes condicions no s'han donat a l'Ametlla, on la majoria dels habitants «no ho porten dins». De fet, el municipi no s'ho ha sentit seu, segons la colla, i això ha conduït a la dissolució, malgrat la il·lusió del principi. Segons els castellers caleros, aquest és un problema compartit amb altres colles ebrenques, que fa menys temps que actuen.Ara, la colla busca una data cap a la primavera per fer una diada castellera de comiat amb dues colles castelleres convidades, a les quals se'ls pagarà l'actuació perquè los Xics Caleros no tornaran a actuar enlloc com a intercanvi. Tot i això, els caleros ja no actuaran per aquesta manca de gent però faran pinya amb aquelles que participin en la jornada.Sobre la possibilitat que la colla es pugui restablir en un futur, del Amo ho veu complicat per la manca de participació. «Ja anàvem al Perelló, a l'Ampolla, o a l'institut, per recollir gent que podia estar interessada a formar part», ha apuntat la secretària, que ha explicat que d'altres membres més aficionats als castells van marxar a altres colles de Tarragona. «Potser un grup diferent ho voldrà tornar a provar d'aquí a uns anys, però ara per ara, no». «És una llàstima, però si la gent no vol participar, és una agonia», ha afirmat.Los Xics Caleros van ser la primera colla admesa en formació per la junta del Centre de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) a finals del 2012. Un any després, van valorar els progressos de la colla i van considerar que el projecte ja era prou sòlid com fer el pas a membre de la Coordinadora. Aleshores, es va tenir en compte que la colla va descarregar al llarg del seu primer any de vida més de 36 castells de sis pisos; que va aconseguir un bon nombre de membres i una bona implantació a la seva població; que va desenvolupar eines per esdevenir un projecte viable econòmicament; dotat d'un equip sanitari, i que va assistir a les jornades formatives organitzades per la CCCC.