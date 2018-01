La 12a Nit de Castells premia el Mercadal, Lluís Puig, els Castellers de Sant Cugat i la Joves de Valls

L'esdeveniment ha reconegut la trajectòria de Francesc Moreno 'Melilla'

Reconeixements socials

Jurat de la Nit de Castells

La 12a Nit de Castells que s'ha celebrat aquest dissabte a la nit a Valls ha premiat els Castellers de Sant Cugat com a colla de la temporada per haver protagonitzat un salt que els va dur a descarregar el seu primer castell de 9. El Mercadal de Reus ha estat reconegut com a plaça de la temporada, escenari del 4de10 amb folre i manilles de la Colla Vella i de la torre de 8 sense folre dels Castellers de Vilafranca. El moment casteller de la temporada ha estat per la Colla Joves Xiquets de Valls amb el 2 de 8 sense folre descarregat a la Diada Nacional a la plaça del Blat. En un acte reivindicatiu, s'ha reconegut el conseller de Cultura destituït Lluís Puig com a Ambaixador de Castells «com una mostra del posicionament que el món casteller ha adoptat a favor de les institucions del país i la sobirania nacional». La Colla Vella s'ha estrenat com a primer guanyador de la Imatge de la Temporada, amb el 'no afluixeu' que un casteller va adreçar a les autoritats del Govern que hi havia al balcó de l'Ajuntament per Santa Úrsula. El premi a la trajectòria ha estat per Francesc Moreno 'Melilla'. L'esdeveniment, un espectacle de llum i imatge que ha representat la pluralitat del món casteller, ha agrupat representants de 87 colles, més que mai.Els Castellers de Sant Cugat han estat escollits com a colla de la temporada en un guardó atorgat per les colles que han assolit construccions superiors al 3de9f la darrera temporada (Capgrossos de Mataró, Castellers de Sants, Castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Joves Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Minyons de Terrassa). El premi de Colla de la temporada distingeix una colla que no és de gamma extra que, a criteri del jurat, ha tingut la millor evolució o ha destacat per un fet determinat en la darrera temporada. Així, s'ha justificat el guardó «pel creixement registrat en els darrers anys, prèviament planificat i tossudament treballat», que va culminar amb el 3de9 amb folre descarregat el 27 d'octubre, just una setmana després d'haver-lo coronat per primer cop. Àlex Castellarnau i Biel Samsó, emocionats, han explicat que és gratificant rebre el guardó després d'una temporada difícil, especialment des del setembre, i especialment convulsa pel «neguit» polític. «És la recompensa dels tres anys de feina anteriors», han afirmat.El Mercadal de Reus ha estat reconegut com la plaça de la temporada com un reconeixement per la diada del Mercadal. L'alcalde, Carles Pellicer, i el president dels Xiquets, Lluís Pallejà, han recollit el guardó. Pellicer ha considerat que aquest premi ha estat la millor manera de tancar any de Reus Capital de la Cultura Catalana i ha agraït els Xiquets de Reus, «qui s'ho han treballat», a més de les colles que «cada any aporten la tradició de fer castells, que és fer país».La Colla Joves Xiquets de Valls han protagonitzat el moment casteller de la temporada, segons els cronistes castellers que atorguen el guardó, pel 2de8 sense folre descarregat en l'actuació de la Diada Nacional. El cap de colla, Francesc Ramon, ha celebrat que s'hagi premiat «el primer descarregat a Valls, el primer nostre, fruit del treball de 30 anys, quan es va intentar per primera vegada amb uns agosarats».A Valls s'ha quedat també la Imatge de la temporada -concedit per La Xarxa i acordada per votació popular-, tot i que en aquest cas ha estat per la Colla Vella, amb el 'No afluixeu' que el casteller César Torrijos va adreçar a Carles Mundó i Jordi Turull, que eren al balcó de l'Ajuntament a la diada de Santa Úrsula, després de descarregar el pilar de 8 amb folre i manilles. Torrijos ha explicat que li va «sortir de dins» dir aquestes paraules i ha assegurat que fins després no se'n va adonar què havia dit. «Els nostres drets no es poden aixafar d'aquesta manera», ha dit.Aquesta 12a edició de la Nit de Castells ha estat especialment marcada per un to reivindicatiu, amb grans llaços grocs en seients de la fila zero. A l'acte han participat el secretari de la Mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; entre altres alcaldes i diputats al Parlament. En canvi, no ha assistit l'alcalde de Valls, Albert Batet, «per qüestions de país». En la línia reivindicativa, la Nit de Castells ha volgut reconèixer el conseller de Cultura destituït Lluís Puig, «en senyal de reconeixement del Govern legítim» i pel seu paper de suport al món casteller com a conseller i en la seva etapa de director general de Cultura Popular de la Generalitat.Puig, des de Brussel·les, ha adreçat un missatge en vídeo on ha agraït el premi i ha felicitat el món casteller pel «discurs que donen al món» i els «valors que representen cada cop que s'aixeca un castell enlaire». «Feu pinya amb gent de totes les edats, de tots els colors de pell i camisa i doneu un discurs i una imatge immillorables», ha afirmat durant el discurs. Aquest guardó ha fet aixecar tot el públic dempeus, que han dedicat a Puig un llarg aplaudiment.La Nit de Castells també ha reconegut Francesc Moreno 'Melilla' per la seva dilatada trajectòria. Melilla va iniciar-se pujant d'enxaneta amb la Colla Vella, els Minyons de l'Arboç i els Castellers de Vilafranca i ha culminat la trajectòria amb la seva etapa com a cap de colla dels verds, entre 1995 i 2003, als quals va saber dotar d'una mentalitat guanyadora que els va dur al cim dels castells. «Hi ha tanta història que m'emociono i els hi vull dedicar a tots perquè gràcies a ells estic aquí», ha agraït.Els Nois de la Torre han rebut el premi Descarregat en reconeixement a la projecció assolida l'any passat sense haver patit cap caiguda i les noves fites. Aquest premi, que distingeix les colles que s'hagin destacat per la seva seguretat, els registres i ambició, l'atorga la CCCC.Una altra colla protagonista ha estat els Castellers de Madrid, que han rebut el premi Especial Nit de Castells pel seu projecte «engrescador» de difusió dels castells i la cultura catalana a Madrid.Els premis Baròmetre, per les colles que l'any passat van pujar un pis més descarregat, han estat pels Marrecs Salt, els Castellers de Sant Cugat, Castellers de Berga, Tirallongues de Manresa, Jove de Barcelona i Esperxats de l'Estany.La Joves de Valls ha guanyat el premi a la iniciativa social, que reconeix una pràctica en el món casteller que ha destacat pel seu impacte, per permetre durant les darreres festes de Nadal oferir 30 beques menjador a infants amb risc d'exclusió social al menjador social de la colla.D'altra banda, la Jove de Tarragona ha obtingut el de la campanya de comunicació, per l'enginyós espot que van elaborar per engrescar la colla el cap de setmana de Vilanova i Vilallonga el juliol. El premi L'aleta, dirigit a una acció de la canalla, ha estat per al programa de televisió B de blau, elaborat pels més petits dels Castellers de Berga, per ser una eina participativa i amb una funció pedagògica que va més enllà de l'àmbit de la colla.Aquesta dotzena edició també ha emmarcat els primers premis literaris 'Els Xiquets de Valls', que han guanyat els alumnes Biel Campos i Abril Coll, del Pla de Santa Maria; així com els premis de fotografia, patrocinats per Repsol. En la categoria professional, el guanyador ha estat Pere Toda, seguit per Jon TC, Laia Solanellas i Gemma Soldevila; mentre que a la de votació popular ha guanyat Aitor Úbeda, seguit per Xavi Vicente, Natàlia Masferrer i Andrea Ramos.Els 14 premis atorgats tenen vuit jurats diferents: la Revista Castells, el seu Consell Assessor, els presidents de les colles de gamma extra, els cronistes castellers, la Junta de la Coordinadora de Colles Castelleres, un equip pedagògic i dos sistemes de votació popular. La Nit de Castells és una iniciativa de la Revista Castells i està organitzada per aquesta publicació, l'Ajuntament de Valls, La Xarxa de Comunicació Local i TAC 12.