Ambicioses intencions de les colles per la diada castellera de Santa Tecla

Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau descarten estrenar el 2de8f

Laia Díaz

Actualitzada 21/09/2017 a les 16:17

Després de la diada del Primer Diumenge de Santa Tecla, aquest dissabte a la una del migdia arriba el moment de viure la diada de Santa Tecla, protagonitzada per les quatre colles de Tarragona.



Tal com va determinar el sorteig d’ordre d’actuació, els Xiquets de Tarragona seran els encarregats d’obrir la diada. Uns Xiquets que aspiren a tornar a repetir la tripleta aconseguida el passat diumenge, aquest cop, però, sense cap caiguda i amb la variant que potser en lloc del 5de8, proven el 4de8 amb agulla. A més, en el cas que l’actuació els surti rodona, no es descarta que els matalassers puguin provar l’espadat de vuit pisos amb folre i manilles.



D’altra banda, els segons en actuar seran els Xiquets del Serrallo que, finalment, han descartat la possibilitat d’intentar el 2de7 i el pilar de 6 i dedicaran tots els seus esforços a l’estrena del 5de7 amb agulla, un castell que podria anar acompanyat pel 5de7 o pels altres dos castells de 7 amb l’agulla.



Qui també ha descartat una estrena són els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, que seran els tercers en actuar. Tot i que entrava dins de la seva planificació anual, finalment, han decidit que el 2de8 amb folre no es veurà per Santa Tecla. Uns problemes a l’hora de lligar-lo als darrers assajos han fet que els de la camisa verda prefereixin fer la clàssica de vuit, acompanyada pel pilar de 7 folrat. Si ho descarreguen tot, seria la millor actuació de la seva història.



Finalment, la Colla Jove de Tarragona, que en aquesta diada també actuarà en quart lloc com el passat diumenge, sembla que es decantarà pel 2de9fm, el 5de9f i per estrenar el 3de9 amb folre i agulla. Pel que fa al pilar de 8fm, els del Cós del Bou podrien optar per no portar-lo a la plaça de la Font i, en canvi, intentar-lo l’endemà a la diada de la Mercè.