La Colla Vella, protagonista d'un vídeo promocional d'Air China

Les imatges d'un assaig de la colla castellera serveixen per promocionar el nou vol Shangai-Barcelona de la companyia aèria

Redacció

Actualitzada 19/09/2017 a les 13:01

Una de les tradicions que més sorprenen als turistes que visiten Catalunya és la dels Castells. La companyia Air China sap que les construccions humanes són un dels atractius del territori i per això ha decidit incloure imatges d'un assaig de la Colla Vella dels Xiquets de Valls en un dels seus vídeos promocionals.



La Colla Vella apareix al minut 1.23 del vídeo, a través del qual es promociona el vol Shangai-Barcelona inaugurat recentment per la companyia aèria. Per tal de promocionar el vol, una parella de bloggers xinesos van visitar Barcelona i Valls, més concretament el local de la colla, on van enregistrar imatges i van participar activament en un assaig.



A continuació podeu veure el vídeo promocional.