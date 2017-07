Els Castellers de Vilafranca volen fer el 4de9sf al Pla de la Seu

Els Xiquets de Tarragona podrien intentar-hi un castell de 9

Laia Díaz

L’única vegada que la Catedral de Tarragona ha vist un 4de9 sense folre va ser per la Santa Tecla de 1881 quan els Xiquets de Valls van completar-lo a la plaça de les Cols per primera vegada al segle XIX.



Aquest dissabte a la tarda es podria tornar a veure el mateix castell, però aquesta vegada amb camises de color verd, i és que aquest és el gran repte que s’han proposat els Castellers de Vilafranca per la diada del Pla de la Seu. Els verds es plantegen reptes superiors amb aquesta estructura al llarg de l’any, és per això que han decidit intentar avançar-lo en el calendari per poder afrontar algun castell inèdit per Sant Fèlix.



Però, això no és tot, la idea dels vilafranquins és acompanyar el 4de9 sense folre amb el 3de9 amb folre i agulla i el 2de9 amb folre i manilles, estructures que van estrenar a mitjans del mes de juny a la diada del Pati de Valls.



La diada del Pla de la Seu és una cita organitzada pels Xiquets de Tarragona, amfitrions de la vetllada que, en funció dels resultats de l’assaig d’aquest divendres podrien plantejar-se fer el salt als castells de nou i estrenar el primer de la temporada. En cas contrari, l’estructura de nou pisos s’endarreriria una setmana, fins a Altafulla, i els matalassers tornarien a portar a plaça castells de vuit i mig, amb la intenció de continuar consolidant-los.



Finalment, la tercera colla que actuarà al Pla de la Seu seran els Castellers de Sants que l’any passat van portar el 2de9fm a aquesta diada, però que, en aquesta ocasió, optaran per intentar completar la tripleta màgica, una actuació que aquesta temporada encara no han portat a plaça.



La diada del Pla de la Seu se celebrarà demà dissabte a partir de les sis de la tarda.