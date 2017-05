La Colla Joves demana el suport de l'Ajuntament de Valls per poder actuar a Washington

Exposa que és la única colla de la ciutat que no ha fet un viatge intercontinental, per la qual cosa «és de justícia rebre el suport del consistori»

La Colla Joves Xiquets de Valls ha demanat a l’Ajuntament del municipi que doni suport explícit a la seva candidatura per ser l’entitat designada per la Generalitat per representar el món casteller a Washington 2018 en el marc de l’Smithsonian Festival. La petició l’ha fet en una trobada institucional i a través d’una carta, enviada fa tres setmanes, en la qual demana al consistori, amb l’alcalde Albert Batet al capdavant, que li doni suport per representar els castells a Estats Units.



En la carta la colla exposa que «és essencial per la ciutat que siguin Xiquets de Valls els qui representin Catalunya en un esdeveniment d’aquesta magnitud». Afegeix que tenint en compte que la Colla Joves és la única de la ciutat i de les quatre colles que tradicionalment han format part del cartell de Sant Fèlix que no ha viatjat a un altre continent «és de justícia rebre aquesta vegada el suport de l’Ajuntament».



El suport de l’Ajuntament de Valls en els darrers 25 anys ha aconseguit situar entitats vallenques en el primer pla. Ara la Joves demana ser ella qui gaudeixi d’aquest suport, ja que això suposaria «un important revulsiu per l’entitat, i de retruc per als castells a Valls».