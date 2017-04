Una diada en temps rècord

Jove i Xiquets han fet castells de 8, i Serrallo i Sant Pere i Sant Pau, de 7

Carlos Domènech Goñi

Actualitzada 23/04/2017 a les 21:12

La tradicional diada castellera de Sant Jordi ha estat condicionada, completament, pel partit entre el Reial Madrid i el Barça. Quan encara no eren dos quarts de nou del vespre, les tres rondes conjuntes ja s’havien completat. I encara podria haver estat més ràpida si els Xiquets del Serrallo no haguessin desmuntat el 3 de 7 amb l’agulla de la tercera ronda.



La Jove de Tarragona ha seguit en la línia de creixement i rodatge de castellers. Els de la camisa lila han descarregat sense problemes el 3 de 8, el 4 de 8 i la torre de 7. També han completat un castell de 8 els matalassers, en aquest cas el primer de l’any. ha sigut en forma de 3 de 8, estructura que ja havien treballat a l’assaig. En segona ronda han descarregat sense grans dificultats el 2 de 7, i han apostat pel 5 de 7 per tancar la diada. Per la seva banda, tant els Castellers de Sant Pere i Sant Pau com els Xiquets del Serrallo han descarregat castells de 7. Els del barri cooperativista han completat amb èxit el 3 de 7 amb l’agulla, el 4 de 7 amb l’agulla i el 3 de 7. Els de la camisa blau marí han estrenat el 3 de 7, castell que han completat sense problemes. Abans, havien obert plaça amb el 2 de 6. Per acabar, han descarregat un 3 de 6 amb el pilar, estructura que ha substituit el 3 de 7 amb l’agulla que han hagut de desmuntar. Totes les colles han acabat la diada amb pilars de 5.