Xavier Bailach, nou cap de colla dels Xiquets del Serrallo

Enguany, els de la camisa blava afronten una important temporada: estrenen nou local

Actualitzada 05/02/2017 a les 21:07

Francesc Xavier Bailach és, des de dissabte, el nou cap de colla dels Xiquets del Serrallo, amb el suport del 74 per cent dels vots. Els de la camisa blava van celebrar dissabte l’assemblea ordinària, amb una vuitantena de participants, per escollir la nova tècnica que encapçalarà l’entitat durant els dos pròxims anys, després de la dimissió de Jonathan Lafuente com a cap de colla. La tècnica de Bailach està formada per Marcel Puertas, com a segon cap de colla i Jordi Vidal com a cap de pinyes. Pel que fa a la canalla, els encarregats seran Sílvia Caballé, Aina Bravo, Marta Abellán-García i Anna Maria Aguiló.



Lluís Montfort continuarà a la presidència, amb Francesc Xavier del Amo a la vicepresidència i Marta París a la secretaria. La part econòmica la portarà Dario Cortés i la comunicació anirà a càrrec d’Albert Torres.



Bailach assegura que els seus objectius són el 2de7 i el pilar de sis, ampliar castells de base ample, «amb la finalitat de fer un 9de6», recuperar el 3de7 per sota i «treballar com cal els castells de 8». Segons Bailach, «per fer tot això, necessitarem a molta gent, per això és necessari un mètode». El nou cap de colla assegura que aquests nous objectius impliquen constància i, sobretot, «psicologia» per pujar el rendiment dels assajos.



Xavier Bailach va néixer a Amposta fa 41 anys. Va entrar a formar part dels Xiquets del Serrallo l’any 93 i assegura que ha decidit fer el pas «per recuperar l’esperit de la temporada 2013-2014». Bailach reconeix que «el meu fort caràcter podia ser un impediment, però agraeixo que la colla m’hagi donat la confiança». Per la nova tècnica, la temporada d’enguany és important, ja que els del Serrallo deixaran d’aixecar a la T4 per estrenar el nou local.