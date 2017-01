Sergi Feijoo, únic candidat a cap de colla dels Xiquets de Tarragona

Aquest vespre se celebraran les eleccions per ratificar la tècnica que encapçalarà la colla

Sergi Feijoo Rodríguez serà la nova cara visible dels Xiquets de Tarragona. Tot apunta que Feijoo serà el cap de colla, ja que és la única candidatura presentada. Avui, a partir de les vuit del vespre, els membres de l’entitat es reuniran al Seminari per ratificar la tècnica de Feijoo. «L’equip que presentem està format per persones joves», explica el candidat. Georgina Amposta serà la mà dreta de Feijoo. L’equip de pinyes estarà encapçalat per Alvaro Palomar i Oriol Falguera s’encarregarà de la canalla. Per altra banda, la candidatura incorpora una nova figura, la de cap de tronc, que liderarà Luís Úbeda.



Després d’un any dur i complicat pels Xiquets de Tarragona, Feijoo s’atreveix a posar-se al capdavant per reconduir la situació, i «poder passejar tripletes per les places del país», assegura el candidat, qui afegeix que «mai m’hagués plantejat presentar-me, però en un aquest moment de desencís, la colla ens necessita més que mai». Fa més de 20 anys que Feijoo porta camisa matalassera i, curiosament, mai ha format part de cap directiva. El candidat va contactar amb gent jove que té ganes de treballar i que «buscaven un líder», assegura. Les mostres de suport i d’ànim han acabat d’engrescar al candidat.



Sergi Feijoo Rodríguez té 45 anys i va néixer a Tarragona. Fa concretament 23 anys que Feijoo va entrar per la porta del local dels matalassers i mai més s’ha tret la camisa. En els últims temps, el candidat ha estat un casteller imprescindible pel tronc, ocupant la posició de terç i de quart en els castells de nou pisos. De professió, bomber. Té dos fills, «que ara ja són més grans i ja van més a la seva, per això em puc presentar», bromeja Feijoo.



El futur cap de colla assegura que l’objectiu de la nova tècnica és «retornar la il·lusió als membres de l’entitat i fer les coses ben fetes, sense pressions ni presses. Si arriben els gammes extres, perfecte, i si no arriben, doncs seguirem treballant. Demanem paciència», explica Feijoo, que assegura tenir clar que «no volem caure més del compte. El repte, de moment, és passejar la tripleta –3d9, 4d9 i 5d8– per les places del país».

Avui, Feijoo descobrirà si té el suport del pati –així anomenen els components de la colla– . Des de fa uns mesos, l’entitat està portant a terme una sèrie de debats i xerrades per decidir quin model de colla volen. Tot apunta que Feijoo serà el nou cap de colla dels ratllats i que Xavier Sabat continuarà com a president.