Les quatre colles de 10 faran un castell de germanor històric al Gran Concert per a les Persones Refugiades

La Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona aixecaran juntes un castell inèdit

Redacció

Actualitzada 20/01/2017 a les 13:36

Les quatre colles de 10 de Catalunya aixecaran un castell de germanor al Gran Concert per a les Persones Refugiades, que es farà al Palau Sant Jordi de Barcelona el dissabte 11 de febrer amb entrades exhaurides.



Serà la primera vegada en 225 anys d’història dels castells que les quatre grans colles fan un castell juntes, i és molt difícil que es repeteix.



La Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona faran un pilar cadascuna, i després aixecaran un castell de germanor, amb membres de les quatre colles, cadascun amb la camisa del seu color.



Els castells de germanor són molt poc habituals al món dels castells, i més encara entre colles del màxim nivell, que sovint rivalitzen a la plaça. Però, en aquesta ocasió, les quatre colles de 10 han decidit fer una construcció conjunta per mostrar al món una imatge d’unitat a favor de l’acollida de les persones refugiades i migrants. A més, també demostraran que els castells són exemple d’acollida i d’inclusió de persones nascudes arreu.



Els castells de l’11 de febrer seran els primers de l’any, perquè el concert arriba fora de temporada, i les quatre grans colles seran una representació de tot el món casteller dins de la campanya.



La idea de fer un castell de germanor s’ha gestat en les últimes setmanes en el marc de la campanya Casa nostra, casa vostra. Les quatre colles han començat a treballar el castell amb il·lusió i amb la sensació que, el dia 11 de febrer, viuran un moment històric per al món casteller.