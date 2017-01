La part lúdica i festiva del fet casteller, protagonista de l'11a Nit de Castells

Joan Font s’encarrega de la direcció escènica de la gala que servirà per lliurar els premis

Colles que han pujat de 6 a 7: Colla Castellera Bous de la Bisbal i Colla Castellera de La Gavarresa.

Colles que han pujat de 7 a 8: Al·lots de Llevant i Castellers de Badalona.

Colles que han pujat de 8 a 9: Xicots de Vilafranca i Xiquets de Hanzhou.

El director de la companyia Comediants, Joan Font, serà l’encarregat de la direcció escènica de la gala de l’onzena Nit de Castells, que se celebrarà el proper dissabte 28 de gener al Centre Cultural de Valls a les 21 hores. La Nit és una iniciativa de la Revista Castells i està organitzada per aquesta publicació, l’Ajuntament de Valls, La Xarxa de Comunicació Local i TAC 12.La Nit de Castells tindrà enguany un muntatge que posarà de relleu de manera especial la part lúdica i festiva del fet casteller que es fa evident a les places en cada actuació. La companyia teatral Comediants fou pionera en la reivindicació de l’actualitat de la festa patrimonial catalana, així com de la seva projecció internacional més enllà de Catalunya. Durant 45 anys han rellegit el patrimoni immaterial reactualitzant-lo en cada moment. D’aquesta manera, la Nit de Castells tindrà una component artístic amb aquest peculiar segell de Comediants que servirà per donar més relleu als premis.Des de Canet de Mar la teatralitat de Comediants pren el relleu als diferents accents que la Nit ha tingut els darrers anys. L’acte també comptarà amb la participació musical del grup novell Porto Bello, d’Altafulla, que recentment ha dedicat un tema al món de les construccions humanes i que duu el títol 'Hem nascut castellers'.La Nit de Castells aplegarà representants de les colles castelleres i dels diferents agents que participen en l’univers casteller: patrocinadors, institucions, mitjans. L’acte, presentat pel periodista Carles Cortès, serà emès en directe per TAC12, a través de La Xarxa per a les televisions locals de Catalunya i pel canal 159 de Movistar +. La Nit incorpora en aquesta edició dos premis més: a una campanya de comunicació vinculada al fet casteller i el Premi Especial Nit de Castells, que s’atorgarà a una iniciativa destacada. En total, es lliuraran dotze premis, que permetran reconèixer tant trajectòries i iniciatives continuades en el temps, com moments màgics de la darrera temporada.Els premis disposen de cinc jurats diferents: el Consell Assessor de la Revista Castells (integrat per dotze persones de diferent procedència i llarga trajectòria en els castells) atorga quatre premis: a la Trajectòria, a la Iniciativa social, a la Plaça de la temporada i L’aleta (a una acció relacionada amb la canalla); els cronistes castellers decidiran el Moment casteller de la temporada i la campanya de comunicació sobre castells més original i notòria; els presidents de les set colles que l’any passat van fer gamma extra atorgaran el premi a la Colla de la temporada i a la millor fotografia en la categoria professional; la Coordinadora de Colles Castelleres dóna el premi descarregat a una colla que s’hagi distingit per la seva seguretat sense renunciar a la progressió, mentre que la Direcció de la Revista Castells lliura el títol d’Ambaixador Castells, a més del Premi Especial que s’ha decidit atorgar enguany. A més, hi ha un sisè jurat, que correspon a la votació popular a la fotografia de la temporada en el concurs convocat per la Revista Castells a través de la seva pàgina de Facebook.Finalment, els premis Baròmetre Casteller premia les colles que han pujat un pis el seu nivell històric. En aquesta ocació, es reconeixen les següents: