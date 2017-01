Els Xiquets de Tarragona, la colla menys 'segura' de les últimes tres temporades

La Revista Castells elabora un rànquing amb les formacions més eficaces en funció de les caigudes que han patit

Els castells tenen un factor d’imprevisibilitat de resultats que augmenta com més important és el repte que afronta cada colla. En realitat aquest factor forma part de l’atractiu de l’activitat castellera. El nombre de castells, la mida dels mateixos i si es completen o no determina com d’efectives són les colles castelleres.La Revista Castells ha analitzat les dades de les tres últimes temporades de totes les colles castelleres i això li ha permès determinar quines són les formacions més segures, és a dir, que tenen una major efectivitat. Al capdavall, el propòsit castellers és descarregar la construcció i no sempre és possible.Així, d’acord amb aquestes dades, justament la formació menys efectiva en aquest període de tres anys han estat els Xiquets de Tarragona. Han intentat 378 castells des del 2014 i s’han descarregat 324. Els intents fallits, però, han estat 14,i els carregats 20, unes xifres que fan que el percentatge de caigudes en aquests tres anys hagi estat del 9%, el més alt de totes les formacions castelleres.Per darrera li segueix, amb un 7,3%, la Colla Joves Xiquets de Valls, que en tres temporades ha provat 441 construccions, de les quals n’ha descarregat 384. La tercera colla amb un índex més ‘dolent’ pel que fa a la seguretat de les seves construccions és la dels Castellers de Barcelona, amb un percentatge mig de 7,2% en tres temporades.L’altra colla vallenca, la Vella dels Xiquets de Valls, ocupa el següent lloc, amb una mitjana d’un 6,7% de caigudes. En aquest cas, la formació rosada és la que ha provat més construccions en aquestes tres temporades (629). Tan sols Els Capgrossos de Mataró (528) i els Minyons de Terrassa (539) superen el mig miler de castells provats i també són les úniques, les tres colles, que han pogut descarregar més de 500 castells en aquest període de tres anys.El rànquing es completa amb els Castellers d’Altafulla (6,6% de caigudes), la Colla Jove Xiquets de Tarragona (6,5%), els Castellers d’Esparreguera (6%) i els Xiquets del Serrallo (5,9%).Pel que fa a les colles més efectives, la que més ho és de totes és la dels Xerrics d’Olot, que tot just han sumat un percentatge mitjà d’un 0,5% de caigudes, tot i que en base a un nombre relativament baix de castells provats (185). De les formacions tarragonines, la dels Xiquets de Reus és la primera que apareix en base a la seva efectivitat. En tres temporades ha intentat 400 construccions i n’ha descarregat 379. El seu percentatge de caigudes en tres anys ha estat del 2,3%. Li segueixen els Brivalls de Cornudella (tot i que amb gairebé la meitat de castells provats) i com a colla de major dimensió, la millor situada és la dels Minyons de Terrassa que de 560 construccions intentades n’han pogut descarregar 539, assolint un percentatge de caigudes de tan sols un 3,6%.De l’anàlisi dels resultats de les colles per cada temporada es pot determinar el pitjor any per a cada colla. De totes elles, la que pitjor ho va passar pel que fa a les caigudes va ser la dels Castellers d’Altafulla, l’any 2015, quan el seu percentatge de caigudes va arribar al 10,8%. En el sentit contrari, poques colles han aconseguit mantenir en blanc la casella de les caigudes, però alguna ho ha fet. La temporada passada no van caure en cap construcció la Jove Xiquets de Vilafranca, els Al·lots de Llevant, els Castellers d’Esplugues, els de Cornellà i els Castellers de Mollet.En aquest ENLLAÇ es pot consultar el quadre sencer elaborat per la Revista Castells