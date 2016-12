Els Xiquets d'Alcover i els Castellers de la Il·lusió van participar a l'assaig especial el passat diumenge

Redacció

Actualitzada 14/12/2016 a les 17:14

La colla dels Xiquets d'Alcover i els Castellers de la Il·lusió van realitzar un castell diferent el passat diumenge per recaptar diners per la Marató de TV3. En aquesta ocasió, enlloc de vertical, la torre va ser horitzontal. Estirats a terra, els castellers van realitzar un 2 de 10 amb folre que gràcies al terra no va tremolar en cap moment. Els grallers també van tocar mentre estaven estirats perquè l'enxaneta pogués coronar el castell tal com passa amb els castells tradicionals.



A aquest assaig especial el va seguir un dinar popular per a tots els assistents, i el grup Kukupraks Batucada va posar música i ritme al final de la jornada. Els assistents van aportar una quantitat econòmica voluntària per destinar-la a la Marató de TV3.