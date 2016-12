Les obres del Museu Casteller de Valls s'enllestiran d'aquí a dues setmanes

L’any vinent s’instal·larà l’equipament museogràfic a l’interior de l’espai

Redacció

Actualitzada 13/12/2016 a les 20:22

Les obres de construcció de l’edifici del Museu Casteller de Catalunya ubicat a Valls encaren la recta final. Els treballs ja superen el 90% d’execució i s’enllestiran d’aquí a dues setmanes, segons ha explicat aquest dimarts a la tarda l’alcalde, Albert Batet, en el marc d’una visita d’obres amb la corporació municipal. L’any vinent es portaran a terme els treballs per adaptar l’espai a l’equipament museogràfic i implementar el contingut cultural. El batlle ha evitat posar data a l’obertura del Museu, però es confia que pugui obrir portes durant el 2017.



El projecte, que està impulsat per un consorci integrat per l’Ajuntament, la Generalitat, la Diputació de Tarragona i la Coordinadora de Colles Castelleres, explicarà el fet casteller mitjançant exposicions, audiovisuals i projectes interactius, i es pretén que esdevingui un «motor de dinamització» del barri antic.



Batet ha indicat que els treballs de l’estructura avancen de manera favorable i segons el calendari previst. Els següents passos seran l’adaptació de l’obra de l’edifici al projecte museogràfic i la pròpia instal·lació del contingut expositiu i audiovisual, pels quals es realitzarà una licitació en les properes setmanes. Sobre l’obertura definitiva de l’espai, l’alcalde s’ha mostrat prudent i ha apel·lat a anar «pas a pas», però ha confiat que el Museu Casteller pugui ser visitable el 2017.



El batlle ha assenyalat que el Museu és un projecte complex que permetrà unir dos punts emblemàtics de la ciutat, com són les places de l’Oli i del Blat, mitjançant un espai de via pública recuperat. «El Museu ha de ser motor de dinamització cultural, turística, comercial i econòmica i un punt d’inflexió per al barri antic», ha subratllat. Els treballs, que de forma global superaran els 6 milions d'euros, també preveuen l’embelliment de les parets mitgeres dels edificis enderrocats a l’àmbit del carrer Espardenyers i la conservació d’elements patrimonials històrics.