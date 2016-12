Lafuente dimiteix com a cap de colla dels Xiquets del Serrallo

Uns temporada fluixa i les desavinences amb la colla l’han portat a prendre la decisió

Actualitzada 10/12/2016 a les 12:41

Jonathan Lafuente no complirà els dos anys al capdavant dels Xiquets del Serrallo després que anunciés la seva dimissió com a cap de colla. Lafuente va comunicar la seva decisió irrevocable, juntament amb la d’abandonar la Junta de la colla serrallenca, en una carta dirigida als castellers i castelleres del Barri Marítim.



Aquesta voluntat de deixar el càrrec de cap de colla ha vingut motivada per la temporada dels del Serrallo, en la que no s’han complert les expectatives marcades en l’inici. A més, Lafuente també ha pres la decisió degut a les desavinences amb l’equip tècnic i alguns membres de la colla.



Els Xiquets del Serrallo hauran de celebrar una assemblea ordinària per tal d’escollir un nou cap de colla i una nova Junta que s’encarregui de dirigir els de la camisa blau marí durant els propers dos anys.