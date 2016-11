Tres diades castelleres per tancar la temporada a la zona tradicional

Les cites són a Altafulla, Vila-rodona i Vila-seca

Laia Díaz

Actualitzada 03/11/2016 a les 17:39

La temporada castellera està a punt d’arribar al seu punt final i, de fet, aquest cap de setmana així ho farà a la zona tradicional, on tres diades el diumenge al migdia serviran per tancar mesos de castells sense parar cada cap de setmana.



La cita més puntual serà a les onze del matí a Vila-seca, on se celebrarà la III Trobada de les colles del sud, amb la participació de deu colles de la demarcació. L’actuació més destacada que s’hi preveu és la dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau que s’han proposat estrenar-hi el pilar de 7 amb folre. Després d’haver-lo hagut de descartar en diades anteriors per una baixa molt important de l’espadat, finalment, els del barri tarragoní l’han pogut treballar intensament aquestes darreres setmanes i serà la seva gran aposta per tancar una temporada en què han aconseguit els seus millors registres.



Una hora més tard, a les dotze del migdia, a la plaça del Pou d’Altafulla s’hi farà la diada per la Festa Major de Sant Martí en què participaran la colla local acompanyada pels Xiquets de Tarragona i els Xicots de Vilafranca. Mentre que les colles convidades arriben a la cita sense grans objectius finals en cartera, sembla que apostaran per fer un tancament de temporada tranquil, els Castellers d’Altafulla volen apostar per portar dos castells de set amb el pilar. Cal recordar que aquesta temporada encara no han aconseguit fer cap castell de set i mig.



Finalment, la darrera cita del diumenge serà a partir de la una del migdia a Vila-rodona on es veuran les cares les dues colles de Valls, la Vella i la Joves, que després d’una Santa Úrsula molt intensa, han descartat portar-hi grans castells o alguna sorpresa de darrera hora. Així doncs, queda pràcticament descartar que els vermells hi provin algun castell net.