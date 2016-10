Els Xiquets de Tarragona afrontaran un castell de nou a la diada de Tots Sants

També hi actuaran els Castellers de Vilafranca, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants

Laia Díaz

Actualitzada 31/10/2016 a les 19:42

La plaça de la Vila de Vilafranca acollirà aquest dimarts al migdia, a partir de les dotze, una de les darreres cites més importants del calendari casteller de la zona tradicional.

A la capital penedesenca s’hi donaran cita la colla organitzadora, els Castellers de Vilafranca, acompanyats pels Capgrossos de Mataró, els Castellers de Sants i els Xiquets de Tarragona.



La colla tarragonina ha tingut una temporada molt complicada, amb moltes caigudes i s’ha quedat sense poder complir objectius en moltes diades, tot i això la intenció dels matalassers és afrontar-hi un castell de nou pisos, el 3de9 folrat, després que el 4 hagi quedat descartat. Un 3de9 que, si tot va bé, hauria d’anar acompanyat per un 2de8 amb folre i potser també es podrà veure l’estrena del 4de8 amb el pilar, una estructura que aquesta temporada encara no han intentat.



Per la seva banda, els Castellers de Vilafranca, que seran els encarregats d’obrir la diada, tenen ganes d’igualar la diada aconseguida per la Colla Vella el passat diumenge per Santa Úrsula i afrontaran els dos castells de deu i el 4de9 sense folre, un castell que encara no han intentat aquest 2016, una actuació que arrodonirien amb el pilar de 8 amb folre i manilles.

També són ambicioses les altres dues colles, i és que els Capgrossos de Mataró volen mirar d’assolir el 5de9f que al Concurs els hi va quedar en intent, acompanyant-lo pel 2de9fm i el 9de8, caldrà veure si la caiguda d’ahir a Sant Narcís els afecta, mentre que els Castellers de Sants apostaran per la tripleta de nou, tot i que, també hi ha opcions que puguin intentar el 5de9f. Una actuació en què també volen portar un nou pilar de 8fm.