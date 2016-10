La Colla de Sant Pere i Sant Pau volen pujar fins al setè pis

Els tarragonins pretenen descarregar un pilar de 7 amb folre a la Diada de les Colles del Sud del 6 de novembre

Redacció

Actualitzada 27/10/2016 a les 20:07

Amb la campanya #entretotspugem, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau s'han plantejat un nou repte de cara a la Diada de les Colles del Sud, que tindrà lloc el 6 de novembre. A través d'un vídeo ideat per Elena Gavaldà, els castellers tarragonins transmeten les seves ganes d'aconseguir descarregar el primer pilar de 7 amb folre, «el repte més important de la nostra història», tal com asseguren des de la colla.



És per això que es demana la màxima participació dels castellers als assajos, per tal de fer possible aquesta fita. Els assajos que resten seran aquest divendres a les 10 del vespre, el dimecres 2 de novembre a la mateixa hora -que serà especial-, i també divendres 4 de novembre a les 10, última sessió especial abans del gran dia.



En el vídeo apareixen els castellers que pujaran a aquesta construcció de 7 pisos. Van entrant en un ascensor i premem el pis número 7. Però sols no poden pujar, i no és fins que la resta de castellers s'uneixen a ells, que finalment aconsegueixen que les portes de l'ascensor es tanquin i que aquest comenci el seu ascens fins a aquesta desitjada setena planta.







En la realització del vídeo promocional, a més d'Elena Gavaldà hi han participat Víctor García com a càmera i Xavi Canturri com a ajudant. I els castellers que han participat com a figurants han estat Carlos, Mar, Pau, Trini, David, Monica M., Ana F., Josep Mª P., Frede, Naroa, Marina P., Trini, Mari Carmen, Maria Jose, Isa Valme, Ruth, Eloi S., Joel, Pepi, Angel, Queralt, Monica V., Siro, Laura, Gerard, Bego, Albert, Laia A., Abel, Ester, Javi G., Rafa, Bruno, Laia, Eloy M., Marc.