Més enllà de Santa Úrsula

Dues imatges sobre la rivalitat entre les colles vallenques genera debat a les xarxes

Actualitzada 25/10/2016 a les 18:35

La diada castellera de Santa Úrsula d'aquest 2016 va representar per la colla Vella dels Xiquets de Valls la culminació d'una gran temporada en la qual, ni tan sols la decepció del Concurs de Castells ha representat una màcula. La millor actuació mai vista amb tres construccions impressionants van servir per desfermar l'eufòria dels rosats.



Però més enllà de l'actuació, la post-diada ha portat més d'un debat. Un dels principals ha estat la de les relacions entre les dues formacions castelleres vallenques. La rivalitat a plaça sempre es fa molt evident i, segurament, si aquesta rivalitat no existís, tampoc no es podrien arribar a veure grans jornades castelleres a la plaça del Blat.



El debat, però, es centra en els límits d'aquesta rivalitat i segurament és un debat que té més sentit fora de la capital de l'Alt Camp que no pas a la mateixa ciutat, on està més que assumida i 'descomptada'.



Dues imatges en concret són les que estan servint per a generar aquest debat sobre la rivalitat. Una és la d'un casteller de la Vella fent un gest despectiu, amb el dit alçat en el moment de descarregar un dels castells. L'altra imatge s'emmarca més l'ús del sarcasme i és la d'un munt de llenya deixada a les portes del local de la Colla Joves Xiquets de Valls, en una clara al·lusió a l'actuació de Santa Úrsula, en la qual no van tenir sort amb les seves construccions.