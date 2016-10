Els Xiquets de Reus completen la millor diada de la seva història al Mercadal

Han descarregat en una mateixa jornada el 3de9f, el 5de8, el 2de8f i el pilar de 7 amb folre

Laia Díaz

Actualitzada 22/10/2016 a les 21:47

Els Xiquets de Reus han estat els grans protagonistes de la diada que han organitzat aquest dissabte a la tarda a la plaça del Mercadal i en què han actuat acompanyats pels Castellers d'Altafulla, els Castellers de Terrassa i els Xicots de Vilafranca.



Els de la camisa avellana han marxat de la plaça del Mercadal havent completat la millor diada de la seva història (comptant tres castells i un pilar), ja que han descarregat el 5de8 a la primera ronda, el 3de9 amb folre a la segona, el 2de8 folrat a la tercera (la mateixa actuació que van fer al Concurs de Castells) i el pilar de 7 amb folre, que han completat per primera vegada a casa i que ha servit per arrodonir un gran resultat.



Els reusencs han tancat així una gran temporada en la qual han estat al capdavant de la colla Oriol Ciurana i Jordi Guarque. Aquesta ha estat la seva darrera actuació com a co-caps de colla, ja que han anunciat les seves intencions de no continuar en el càrrec la temporada vinent.



Durant aquesta temporada 2016 els Xiquets de Reus han consolidat els castells de la gamma alta de 8 i han descarregat 4 castells de 9 i n'han carregat un altre. A banda, també han fet un gran pas amb els pilars aconseguint descarregar per primera vegada a la història el pilar de 6 i el de 7 amb folre amb, únicament, tres mesos de diferència.



Per la seva banda, els Castellers d'Altafulla han fet el 3 i el 4de7 i el 5de6; els Castellers de Terrassa el 4de8, el 2de8f i el 5de7 i els Xicots de Vilafranca han completat la tripleta de vuit pisos.