La diada dels Xiquets de Tarragona deixa castells de set i de vuit a la plaça del Rei

Les colles han arrossegat molt poca gent i això, sumat a algunes baixes, els ha obligat a rebaixar expectatives

Laia Díaz

Actualitzada 15/10/2016 a les 21:10

S'havia anunciat un castell de nou i diversos objectius de vuit pisos, però, finalment, la diada de la plaça del Rei d'aquest dissabte a la tarda ha estat bastant per sota del que estava previst.



Molt poques camises per part de les tres colles participants i algunes baixes de darrera hora han acabat marcant el desenvolupament d'una jornada no gaire llarga, però sí poc emocionant.



Els encarregats d'obrir l'actuació han estat els Xiquets de Tarragona, organitzadors de la cita, que han optat pel 3de8 de sortida, mentre que el 4de8 ha estat la seva aposta per la segona ronda. Tot i haver anunciat la intenció de fer el 2de8 folrat, finalment, els matalassers han optat per rebaixar-li un pis i completar així una clàssica de set.



Al final de la diada el cap de colla dels del carrer Santa Anna, Josep Maria Solé, explicava que una urgència de darrera hora els havia fet canviar de plans. La propera diada dels Xiquets serà el dia 1 de novembre a Vilafranca, per Tots Sants, i encara caldrà esperar per veure quin és el programa que acaben portant-hi els Xiquets.



Els segons en actuar han estat els Castellers de Sant Pere i Sant Pau que, arran d'una baixa de darrera hora d'un dels seus segons, han hagut de descartar portar un castell de vuit a la plaça del Rei. Així doncs, els de la camisa verda han optat pel 5de7 de sortida, han seguit amb el 2de7 i han tancat l'actuació amb un 4de7 amb agulla on s'ha pogut veure, després d'un temps de baixa per una trencadura, a l'aixecadora titular del pilar que, previsiblement volen provar de fer-lo de set pisos per la diada de les colles del sud que és farà el 6 de novembre a Vila-seca.



La tercera colla que ha actuat a la plaça tarragonina ha estat la Joves de Valls que, tot i haver anunciat la intenció de portar un castell de nou, finalment s'ha decantat per obrir l'actuació amb un 4de8, amb la mirada posada a un hipotètic 4de9sf demà diumenge al Vendrell, ha seguit amb un 3de8 i, finalment, han tancat l'actuació amb un 5de7. Els vallencs tornen a actuar demà al migdia per la diada de Santa Teresa del Vendrell al costat de la Colla Jove de Tarragona i els Nens del Vendrell.