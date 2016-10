Escalfant motors pel 3d10 fm dels liles al Vendrell de la millor manera

L'il·lustrador tarragoní Edu Polo ha realitzat un cartell per motivar els castellers liles

Actualitzada 14/10/2016 a les 15:57

La Colla Jove Xiquets de Tarragona té un repte d'allò més complicat aquest diumenge a la diada castellera de Santa Teresa del Vendrell. La plaça Vella del municipi, de la qual recentment s'han retirat els arbres, espera acollir un 3d10 amb folre i manilles dels liles, que fa dies que anuncien la seva voluntat de portar-lo a la plaça de la capital del Baix Penedès, després que al Concurs de Castells únicament els hi quedés en intent.Per tal de motivar tots els castellers de la colla, l'il·lustrador tarragoní Edu Polo, que també forma part de la Jove, ha realitzat un cartell amb molta qualitat artística que mostra l'enxaneta dels liles al capdamunt de l'estructura de 10 pisos a punt de tocar la mà de l'emblemàtic àngel del capdamunt del campanar vendrellenc.Per tal d'aconseguir la fita, aquest divendres a partir de les 20.30 hores tindrà lloc l'assaig de canalla, i a partir de les 22 hores, l'assaig general previ al gran dia. Finalment, es convoca a tots els castellers de la colla aquest diumenge a la 1 del migdia a la plaça Vella del Vendrell, per tal de fer de la diada de Santa Teresa d'aquest 2016 una jornada inoblidable.