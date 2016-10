La Colla Joves de Valls lamenta que la càtedra de castells només estigui oberta a la Vella de Valls

Després que la iniciativa de la Universitat Rovira i Virgili, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls d'impulsar una càtedra sobre castells es fes pública, la Colla Joves Xiquets de Valls, a través d'un comunicat, lamenta que aquesta no s'hagi obert a altres colles: «No entenem que una iniciativa d'aquestes característiques neixi vinculada a una sola colla castellera, quan actualment n'hi ha un centenar. Pensem que aquesta vinculació contradiu, si més no en aparença, el principi d'independència que, entenem, exigeixen les càtedres universitàries», transmeten la Joves de Valls en aquest comunicat.La Colla afegeix que «també ens sorprèn que la Generalitat de Catalunya, un dels socis d'aquest projecte, hagi emès una nota de premsa anunciant aquesta iniciativa sense abans informar-ne a la Coordinadora de Colles Castelleres, que és l'òrgan que representa els interessos del món casteller». Tot i això, la Joves està a favor de la càtedra, ja que es creu que «l'existència d'estudis independents que segueixin criteris d'excel·lència és una oportunitat pel món casteller i també valorem positivament el fet que aquesta càtedra es pugui dur a terme a la Universitat Rovira i Virgili, una de les millors del món». D'aquesta manera, la Colla Joves Xiquets de Valls encoratja les administracions públiques a seguir treballant per l'estudi i difusió del món casteller, però amb «pluralitat».A través del comunicat també es vol deixar clar que per part seva «no hi ha cap intenció d'encetar una polèmica amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, a qui també emplacem a seguir treballant pels interessos comuns del món casteller des de la Coordinadora de Colles Castelleres, on també hi són representats». Per a la Colla Joves, «iniciatives d'aquestes característiques requereixen d'un consens molt més ampli i d'una mirada que vagi més enllà d'una colla en concret. En aquesta línia sempre ens hi trobaran», conclou el comunicat.