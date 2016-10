Els Xiquets del Serrallo organitzen la Diada Blava

La diada comptarà també amb la participació dels Xiquets de Vila-seca i els Xiquets de Cambrils

Laia Díaz

Actualitzada 06/10/2016 a les 21:47

Tarragona acollirà aquest dissabte a la tarda una de les poques diades que hi ha programades per aquest cap de setmana, en què la majoria de colles han optat per descansar després de l’intens Concurs de Castells.



Els qui no descansaran, però, seran els Xiquets del Serrallo encarregats d’organitzar la Diada Blava que comptarà també amb la participació dels Xiquets de Vila-seca i els Xiquets de Cambrils. Una jornada que es farà en una plaça poc habitual, la plaça dels Infants, a partir de les sis de la tarda.



Les intencions dels serrallencs és portar a la diada la clàssica de set, ja que han de descartar els castells amb el pilar o el mateix pilar de sis perquè el seu cap de colla i pilaner titular treballa i no hi pot assistir. Per la seva banda, Vila-seca i Cambrils apostaran pels castells de sis pisos.