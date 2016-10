La Colla Jove de Tarragona vol portar el 3de10fm al Vendrell

L’entitat el va carregar al Concurs de 2014

La Colla Jove de Tarragona portarà el 3de10 amb folre i manilles a la Diada Castellera de Santa Teresa al Vendrell. El seu cap de Colla, Aleix Bordas, ha anunciat que «si els assajos que resten abans de la diada són tan positius i multitudinaris com ho havien estat els previs al concurs, la Colla portarà el 3de10 a la històrica plaça vendrellenca, el pròxim diumenge 16 d’octubre».



El 3de10 amb folre i manilles segueix sent un objectiu prioritari pels del Cós del Bou. El van carregar per primera i única vegada en el Concurs de Castells del 2014, la qual cosa va suposar una fita històrica i un dels moments més màgics per la Colla. I veient com d’aprop van estar d’aconseguir-lo en el Concurs d’aquest any, la Jove vol descarregar-lo per primer cop a la seva història i fer el #Vendrellde10, nom que rep la campanya que està portant a terme l’entitat a les xarxes socials.



Els dies marcats en vermell al calendari són divendres 7, dimarts 11 i divendres 14 d’octubre. Aquests són els tres assajos claus perquè la Colla Jove de Tarragona pugui fer el 3de10 amb folre i manilles al Vendrell.