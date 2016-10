La Colla Vella dels Xiquets de Valls guanya el concurs de grallers i timbalers

Els Xiquets de Tarragona i els Xiquets de Reus completen el podi del certamen musical

Actualitzada 04/10/2016 a les 16:45

Paral·lelament al XXVI Concurs de Castells, s'ha celebrat el concurs de grallers i timbalers, amb l'objectiu de valorar i reconèixer la tasca dels músics que acompanyen les colles. Un jurat d’especialistes va escollir vuit grups de grallers d’entre els 45 participants en les tres diades.



De la jornada de Torredembarra del 25 de setembre van quedar seleccionats els grallers dels Castellers de Figueres i els dels Castellers de Badalona. De la jornada tarragonina del del dia 1 d’octubre es van escollir els grallers de la Colla Jove de Castellers de Sitges, els dels Castellers de Sant Cugat i els dels Castellers del Poble Sec. I en la darrera jornada del Concurs es van seleccionar els grallers de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els dels Xiquets de Tarragona i els dels Xiquets de Reus. Finalment d’entre aquests vuit grups finalistes els guanyadors van ser, en primera posició, els Grallers de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. En segona posició van quedar els Grallers dels Xiquets de Tarragona, i el tercer premi va ser pels Grallers dels Xiquets de Reus.



Els criteris de valoració s'han centrat en dos àmbits. Per una banda, l’estrictament musical, que inclou aspectes com l’afinació, els equilibris de volum entre les diferents veus o l’estil d’execució; i per altra, l’execució del castell, on s’han analitzat la precisió en l’execució de l’aleta o del toc de sortida en el moment adequat, entre d’altres.



El jurat ha estat format per músics de reconegut prestigi com Xavier Orriols, Josep Ricard Martí Pinyu, David Morlà i Roser Olivé. La primera edició del concurs de grallers i timbalers es va celebrar al 2012 i en aquella ocasió es va guardonar, ex aequo, els grups dels Castellers de Sant Cugat, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus.