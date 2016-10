Els Castellers de Vilafranca carreguen la torre de 8 neta en segona ronda i segueixen líders al Concurs

El 3 de 10 de la Vella de Valls queda en intent, mentre que la Jove de Tarragona descarrega el seu primer 3 de 9 amb folre i agulla

Actualitzada 02/10/2016 a les 13:56



Primera ronda

La Vella de Valls no pot descarregar el 4d10fm i els Verds ja lideren el Concurs de Castells amb el 3de10fm

Els Castellerss de Vilafranca continuen líders al Concurs de Castells de Tarragona amb 4.530 punts després de carregar la torre de 8 neta en la segona ronda. En canvi, la Vella de Valls s'ha vist relegada a la setena posició del rànquing, després que el seu 3 de 10 amb folre i manilles hagi quedat en intent. Un dels moments importants de la segona ronda s'ha viscut amb l'actuació de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 9 amb folre i agulla i s'han convertit així en la segona colla de la història que descarrega aquest castell –fins ara només ho havia fet els Castellers de Vilafranca-. La segona ronda ha estat marcada pels intents i les caigudes, ja que de les 12 construccions només se n'han pogut descarregar 5, un fet que demostra la dificultat dels castells que es porten a plaça.La colla que ha obert la segona ronda del Concurs de Castells de Tarragona ha estat els Xiquets de Reus, que tenien intenció de provar el 3 de 9 amb folre, però han fet un peu desmuntat. Els següents ha actuar han estat la colla Joves Xiquets de Valls, que han portat a plaça el 3 de 10 amb folre i manilles, però han caigut mentre l'intentaven muntar. És el tercer cop que la Joves intenta construir aquest castell de gamma extra, després de dos intents caiguts l'any 2015.Els Xiquets de Reus han descarregat el 3 de 9 amb folre, el tercer cop que el descarreguen aquesta temporada i el desè cop que la colla el porta a plaça. Tot i que el castell ha patit molt a quart i quints, finalment la colla l'ha salvat i ha aconseguit descarregar-lo. Els Capgrossos de Mataró han pogut descarregar amb facilitat la torre de nou amb folre i manilles. Enguany, els de Mataró havien intentat descarregar aquest castell per les Santes, però no se'n van sortir, de manera que aquest és el primer cop del 2016 que la colla descarrega aquest castell de 9. Els Castellers de Sabadell han aconseguit carregar en segona ronda el 3 de 9 amb folre, tot i que el castell s'ha trencat tot just després que l'enxaneta fes l'aleta. La colla vallesana té la categoria de castells de 9 des de l'any 2014, quan van descarregar per primer cop el 3 de 9 amb folre. De fet, els de Sabadell els queda pendent descarregar aquest castell al Concurs, ja que en l'edició del 2014 només el van carregar. Els Castellers de Vilafranca carreguen la torre de 8 netaUn dels moments clau de la segona ronda ha arribat amb l'actuació dels Castellers de Vilafranca, que han portat a plaça la torre de 8 sense folre. Tot i que els de la camisa verda han aconseguit carregar el castell amb solvència, finalment la construcció s'ha acabat trencant poc després que l'enxaneta fes l'aleta. És el primer cop aquest any que una colla assoleix aquest castell. Els Castellers de Sants han portat a plaça la torre de 9 amb folre i manilles, que han aconseguit descarregar després de treballar-la molt. Enguany és el segon cop que els Borinots descarreguen aquesta construcció –també ho van fer a Tarragona-, i el cinquè cop de la seva història. Els Nens del Vendrell han decidit portar a plaça el 3 de 9 amb folre, un castell que dominen, ja que enguany el van aconseguir descarregar el passat 7 d'agost a Llorenç del Penedès. Tot i que la colla ha començat molt bé la seva actuació, el castell s'ha començat a complicar després de carregar-lo i, finalment, la construcció ha caigut.La Jove de Tarragona descarrega el seu primer 3 de 9 amb folre i agullaUn dels moments importants de la segona ronda s'ha viscut amb l'actuació de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han aconseguit descarregar per primer cop a la seva història el 3 de 9 amb folre i agulla. De fet, es tracta d'una construcció que, fins ara, només havia aconseguit descarregar els Castellers de Vilafranca en 24 ocasions. Tot i que la construcció dels liles ha patit una mica, la colla l'ha anat dominant i l'han aconseguit descarregar amb solvència. Tot seguit, ha vingut el torn dels Xiquets de Tarragona, que no han aconseguit carregar el 4 de 9 amb folre, ja que l'han fet tirar avall abans de coronar-lo. Els següents en actuar han estat els Castellers de la Vila de Gràcia, que han fet un intent desmuntat del 3 de 9 amb folre. Els barcelonins havien aconseguit descarregar en dues ocasions aquest 2016 el 3 de 9 amb folre, a Vic i a la Festa Major de Gràcia. La construcció ha presentat problemes a nivell de quints i, finalment, ha acabat saltant. El 3 de 10 de la Vella de Valls es queda en intentTota l'atenció estava posada en el 3 de 10 amb folre i manilles de la Vella de Valls després que els Castellers de Vilafranca no hagin aconseguit descarregar la torre de 8 sense folre en la segona ronda. Els de la camisa rosada, però, no han aconseguit carregar aquesta construcció de 10, ja que s'ha trencat el tronc abans de carregar-lo. Aquesta és la segona caiguda que la Vella de Valls té al Concurs de Castells, ja que han fet llenya en la primera ronda, tot just després de carregar el 4 de 10 amb folre i manilles. Els últims en actuar han estat els Castellers de Barcelona, que han pogut descarregar el 4 de 9 amb folre amb facilitat. Es tracta del 14è castell d'aquestes característiques del seu historial i el segon 4 de 9 amb folre que descarreguen enguany.Els verds lideren el ConcursEls Castellers de Vilafranca continuen en primera posició amb 4.530 punts després de carregar la torre de 8. Després que el 3 de 10 amb folre i manilles de la Colla Vella hagi quedat en intent, la Jove de Tarragona se situa amb 3.595 en la segona posició després de descarregar el 3 de 9 amb folre i l’agulla. En tercer lloc hi ha un empat a 2.640 punts entre els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants. La Colla Vella dels Xiquets de Valls es veu relegada, de moment, a la setena posició, amb 2.215 punts.

Els Castellers de Vilafranca agafen embranzida en el Concurs de Castells. Els Verds han descarregat en primera ronda un sòlid 3 de 10 amb folre, el cinquè d’aquesta temporada, i se situen en la primera posició del certamen. El castell de més nivell que es presentava en aquesta ronda, però, era el 4 de 10 amb folre i manilles, de la mà de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Els de la camisa rosada volien descarregar per fi una construcció que havien carregat per primer cop el 19 de setembre passat, també a Tarragona, però aquest diumenge tampoc no ho han aconseguit i el castell ha cedit quan estaven a punt de sortir els sisens. La resta de colles han completat una bona actuació, amb tots els castells descarregats.



La diada ha començat amb una actuació conjunta en què els Xiquets de Reus i els Castellers de Sabadell han descarregat el 5 de 8 amb folre, i els Nens del Vendrell també han completat el 4 de 8 amb l’agulla. La Colla Joves dels Xiquets de Valls ha iniciat les actuacions en solitari desmuntant un peu del 5 de 9 amb folre i, seguint les normes del Concurs, el torn ha passat als Castellers de Mataró, que han intentat el primer castell de 9 de la jornada. Els del Maresme han descarregat amb solvència el 3 de 9 amb folre, el desè del seu compte particular aquesta temporada.Els Verds signen un gran 3 de 10 A continuació, els Castellers de Vilafranca han començat la seva actuació amb el primer castell de 10 pisos de la jornada demostrant que estan decidits a endur-se el Concurs per vuitena vegada consecutiva. Els Verds han descarregat amb molta tranquil·litat el 3 de 10 amb folre i manilles, un castell que aquesta temporada ja s’havien anotat en quatre ocasions. Tot i això, la Tàrraco Arena Plaça encara no l’havia vist mai descarregat, una prova de l’evolució imparable de les colles i els castellers. Després dels Verds, la Colla Joves dels Xiquets de Valls ha tingut ocasió de tornar-ho a provar amb el 5 de 9 amb folre. Els de la camisa vermella l’han pogut descarregar, agafant confiança de cara a les següents rondes. Els Castellers de Sants han apostat de sortida pel 3 de 9 amb folre, un castell que enguany ja havien fet en sis ocasions i amb el qual se senten còmodes. Els barcelonins l’han pogut culminar sense massa complicacions, tot i que l’han hagut de treballar una mica a la descarregada. La Colla Jove dels Xiquets de Tarragona també ha signat una gran arrencada amb el 5 de 9 amb folre, una de les seves construccions de referència, que ja es van anotar en l’edició anterior. En el seu primer castell del dia els liles s’han mostrat més insegurs amb el 5 de 9 que en d’altres ocasions i, malgrat que el castell ha pujat amb rapidesa, ha calgut treballar la descarregada. Els Xiquets de Tarragona han desmuntat el peu del 3 de 9 amb folre i han cedit el torn als Castellers de la Vila de Gràcia. Els barcelonins han obert la seva actuació amb el 4 de 9 amb folre, un castell que ja havien descarregat en dues ocasions en aquesta temporada i que s’han tornat a anotar en la primera ronda del Concurs. Tot seguit, els Xiquets de Tarragona ho han tornat a provar amb el 3 de 9 amb folre. Els de la camisa ratllada han coronat la construcció, però a la descarregada no s’han sentit còmodes i l’han hagut de treballar de valent. El castell s’ha deformat i una de les rengles s’ha estirat a nivell de quarts, però finalment l’han pogut salvar.La Vella de Valls no pot descarregar el 4 de 10 amb folre i manillesUn tímid plovisqueig ha donat pas a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que ha decidit obrir la seva actuació amb el 4 de 10 amb folre i manilles, el castell de més nivell que s’ha vist en aquesta primera ronda i el primer d’aquestes característiques que es veia a la Tàrraco Arena Plaça. Els de la camisa rosada venien de carregar-lo –i gairebé descarregar-lo a la plaça de la Font- en el primer diumenge de festes de Santa Tecla. Enmig d’una Tàrraco Arena Plaça totalment emmudida, la Vella ha començat força bé i ha carregat el castell amb força solvència, però a la descarregada ha anat perdent mides i el 4 de 10 ha acabat cedint quan els sisens estaven a punt de sortir. Finalment, els Castellers de Barcelona han descarregat sense problemes el 3 de 9 amb folre. Els de la capital catalana han tancat la primera ronda sota una fina pluja que ha caigut sobre la Tàrraco Arena Plaça. Els Verds ja lideren el ConcursEls Castellers de Vilafranca lideren el concurs amb 2.450 punts gràcies al 3 de 10 amb folre i manilles descarregat. Els segueixen la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb 2.215 punts, amb el 4 de 10 amb folre i manilles que només han pogut carregar. El podi el completa la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, amb 1.740 punts pel 5 de 9 amb folre descarregat. Els liles tenen els mateixos punts que la Colla Jove dels Xiquets de Valls, que ha realitzat la mateixa actuació però està penalitzada per haver desmuntat un peu.