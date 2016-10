La Joves de Valls queda quarta i els Xiquets de Tarragona ensopeguen fins la 17a plaça

Els Xiquets de Reus no van poder completar la tripleta màgica que s’havien proposat i els Nens del Vendrell només van poder carregar el 3de9 amb folre

Laia Díaz

Actualitzada 02/10/2016 a les 21:33

Sis colles del Camp de Tarragona van actuar a la diada d’aquest diumenge del Concurs de Castells de Tarragona. La Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella de Valls van ser les més posicionades, en segona i tercera posició, respectivament, seguides per la Colla Joves de Valls que va quedar quarta. Els diables vermells s’havien proposat el 3de10 amb folre i manilles com a gran objectiu del dia, però el seu intent de la segona ronda va quedar a pocs instants de carregar-se. Tot i això, a la primera ronda havien asserenat els ànims descarregant un molt bon 5de9 amb folre, però la caiguda del 3 els va condicionar i a la tercera ronda tampoc van poder amb el 2de9 amb folre i manilles i, finalment, van tancar la seva actuació amb el 3 i el 4de9 amb folre.



Pel que fa als Xiquets de Reus, la colla avellana va classificar-se en vuitena posició després de sumar 2.510 punts gràcies a un molt bon 5de8 completat a la primera ronda i d’un treballadíssim 3de9 amb folre a la segona. De fet, l’èpica va acompanyar als reusencs a l’hora de completar aquest 3. El van seguir dos intents desmuntats de 4de9 amb folre, la seva gran estrena del dia i que, finalment, no va poder ser. Per acabar amb tres castells, els reusencs van descarregar un 2de8 amb folre.



La dotzena posició del rànquing general va ser pels Nens del Vendrell que van obrir l’actuació amb un bon 4de8 amb el pilar, però a la segona ronda van ensopegar amb el 3de9f que només van poder carregar. Tot i que s’havien proposat intentar el pilar de 7 amb folre, finalment, van optar pel 4de8 a la quarta ronda.



Per acabar, la pitjor part se la van endur els Xiquets de Tarragona que, un cop més aquesta temporada, no van tornar a tenir el dia. A la primera ronda van haver de suar molt el 3de9 amb folre, però descarregar-lo els va donar forces per afrontar el 4de9 amb folre que, en un primer intent, van desmuntar i a la segona vegada quan el començaven a tirar avall perquè perdia les mides, va acabar caient quedant en intent. Finalment, després d’una polèmica discussió amb l’organització que els va fer perdre l’opció d’actuar a la quarta ronda, van portar el 4de8 a la tercera, una actuació que els deixava en 17 posició, un resultat mai vist entre els matalassers.