Poca gent però molta il·lusió a la diada internacional a la plaça de la Font

Les actuacions de les colles de Londres, París, Copenhague i Andorra, preàmbul del Concurs de Castells

Actualitzada 01/10/2016 a les 15:21

La Diada Internacional s’ha celebrat aquest dissabte al migdia com a preàmbul de la primera de les jornades del Concurs de Castells de Tarragona.La plaça de la Font ha estat l’escenari de l’actuació dels Xiquets de Copenhaguen , els Castellers d'Andorra , els Castellers de Paris i els Castellers of London . Les quatre colles han complert objectius malgrat alguna petita màcula en forma de caiguda i han aconseguit tancar una actuació en una plaça castellera de primer ordre.Les construccions han estat a l’alçada de les colles, pocs pisos però molta il·lusió i ganes. El premi de poder actuar dins el marc d’un esdeveniment com el Concurs i fer-ho en un feu tant casteller com la plaça tarragonina s’ha fet evident entre els integrants de les formacions estrangeres.Les formacions fins alí on no han pogut arribar per integrants han rebut els suport de les colles padrines de cada formació. Dues rondes un castell conjunt i els pilars han completat la diada internacional.Els tarragonins no han mostrat massa interès per l’actuació. A la plaça, tot just els integrants de cada colla i els acompanyants. Tot i així, el format ha evidenciat que els castells, a banda de la competició d’aquest cap de setmana, és una tradició que estableix identitats col·lectives molt potents, i que aquestes, ara ja, poden estar a molts quilòmetres de distància del ‘nucli dur’ de l’essència castellera.No hi havia balcons plens (ni els del palau municipal) i per la plaça s’hi podia circular amb normalitat (i menjar-hi, que es el que feien molts turistes a aquella hora). És una plaça on s’han vist construccions magnífiques a diades importants i anar a veure construccions de cinc i sis pisos no és un atractiu massa cridaner. Però això no treu mèrit a la jornada i encara menys a unes colles que representen, també, una ambaixada cultura catalana a l’estranger.