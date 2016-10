Acaba la primera ronda de la jornada de dissabte amb els Xiquets de Hanghzou com a líders provisionals

La colla xinesa, convidada per l'organització, ha descarregat el 3de9 amb folre de sortida

Laia Díaz

Actualitzada 01/10/2016 a les 18:18

Els Xiquets de Hanghzou són els líders provisionals de la classificació de la diada de dissabte del Concurs de Castells de Tarragona que s'està celebrant a hores d'ara a la Tarraco Arena Plaça.



La colla xinesa, convidada per l'organització, ha descarregat per primera vegada a la seva història el 3de9 amb folre que, de fet, també ha estat el primer castell de nou que ha vist el certamen de dissabte des de la seva existència.



En segona posició, provisionalment, hi ha els Marrecs de Salt que han descarregat el 5de8, seguits per Xicots de Vilafranca, Castellers de Sant Cugat i Moixiganguers d'Igualada després d'haver completat el 2de8 amb folre.



A partir del cinquè lloc la classificació segueix de la següent manera:



C. de C. d'Esplugues: 4de8

B. de Vilanova: 4de8

C. de St. Pere i St. Pau: 2de7

C. del Poble Sec: 2de7

C. de Lleida: 2de7

T. de Manresa: 2de7

C. de Terrassa: 9de7

C. de la Sagda. Família: 3de7ps

C. Jove de Barcelona: 7de7a

Al·lots de Llevant: 5de7

C. Jove C. de Sitges: 5de7

X. del Serrallo: 5de7

C. de Berga: 7de7