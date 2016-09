La tradició castellera es consolida a les Terres de l'Ebre

En menys de quatre anys s'han creat tres colles que reuneixen 400 castellers

Actualitzada 30/09/2016 a les 10:04

L'últim territori català on ha germinat la llavor de l'afició castellera són les Terres de l'Ebre. La creació, en menys de quatre anys, de tres colles que ja han portat castells a plaça amb uns 400 encamisats demostren que no ha estat un rampell passatger sinó que els castells han vingut per quedar-se a l'Ebre. El territori "tenia ganes i necessitat de castells" i amb molta autopromoció, perseverança i pedagogia aquesta afició ha començat a arrelar entre els ebrencs. El febrer de 2013 es batejava la primera colla, 'los Xics Caleros', de l'Ametlla de Mar. En pocs mesos, l'octubre de 2013, entraven a la família castellera 'los Xiqüelos i Xiqüeles del Delta', d'Amposta. I els últims en estrenar-se a plaça han estat, el passat mes de juny, 'los Castellers de Tortosa'. Les tres colles col·laboraran amb les colles veteranes del Camp de Tarragona, que els han apadrinat i els formen, fent pinya amb ells al Concurs de Castells de Tarragona d'aquest cap de setmana.



Cristian Dasi, cap de colla dels Castellers de Tortosa, s'ha mostrat convençut que els castells "han començar a arrelar" a les Terres de l'Ebre i que la gent comença a entendre "què són". Hi ha molta feina d'autopromoció de les colles que fan tallers al carrers per mirar de atreure nous aficionats i per fer pedagogia. "Els castells s'han de viure", ha reconegut Dasi. No hi ha altra manera de percebre el sentiment, l'esforç i la perseverança que requereixen i que a la vegada atrapa aquells que ho proven.



Els castellers ebrencs tenen la tossuderia com a peculiaritat. "Tenim moltes ganes de fer les coses. Si tenim una cosa entre cella i cella, ho acabem fent. Som tossuts i provem fins que ens surt", ha remarcat el cap de colla tortosí. També hi ha una bona relació entre els Castellers de Tortosa, els Xiqüelos del Delta i els Xics Caleros, "un bon feeling" necessari quan les colles són petites, i hi ha un suport important de les colles veteranes, vital per poder avançar. "Hi ha moltes coses que ens trobem als assajos que no acabem de veure per on falla degut a la nostra falta d'experiència. Anem als assajos dels Xiquets de Reus, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i altres colles amb les quals vas tenint relació. Hi vas i t'ensenyen com funcionen certes coses", ha reconegut Dasi.



En general, els castellers ebrencs perceben un cert vistiplau dels veterans a què l'afició castellera s'hagi exportat a l'Ebre. "Molta gent està contenta que els castells s'hagin estès per tot Catalunya i crec que és important perquè dóna a entendre que agrada i ens hi sentim identificats", ha dit el cap de colla dels granes.



Entre els Xics Caleros, els Xiqüelos del Delta i els Castellers de Tortosa ja hi ha uns 400 castellers a l'Ebre però reconeixen que costa, per exemple, aconseguir canalla lluny de les zones tradicionals dels castells. Els pares aquí encara tenen una por i una desconfiança que les colles estan disposades a apaivagar amb la demostració de la feina ben feta que ja començà a donar els seus fruits.