El 2012 havia estat el darrer any en què també havien arribat les quatre formacions

Laia Díaz

Actualitzada 26/09/2016 a les 23:32

Plàcid final de la Santa Tecla castellera d'aquest 2016. I és que els pilars caminant de les quatre colles han aconseguit completar els més de 400 metres que separen la plaça de les Cols de l'Ajuntament de Tarragona, una fita que no aconseguien des del 2012.





Passaven pocs minuts de quarts de tres quan els Xiquets de Tarragona han començat a muntar el peu del seu pilar. Ells han estat els primers en recórrer els 19 escalons, de pujada i de baixada, que separan la plaça de les Cols i el Pla de la Seu per després seguir carrer Major avall.



La tradició estableix que els pilars han d'anar per ordre d'antiguitat, de manera que els ha seguit la Colla Jove de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i, per últim els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Cal destacar la fita dels serrallencs que aquesta és la 21a ocasió consecutiva en què aconsegueixen que el seu pilar completi el recorregut.



Abans dels pilars caminant, la plaça de les Cols ha acollit les dues rondes de castells de la Mercè en què Xiquets han completat el 3 i el 4de8, la Jove el 3d38 i el 9de7, el Serrallo el 3de7 i el 3de7 amb el pilar i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau el 3 i el 4de7 amb el pilar.