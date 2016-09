Els castellers també celebren Misericòrdia

Els Castellers de Sabadell i els Moixiganguers d’Igualada han participat a la diada amb els Xiquets de Reus

Actualitzada 26/09/2016 a les 23:33

Elsdea lade2016 amb la, que haeldea dos quarts de set de la. Elsd’Igualada i elsdesón les duesque hana la, a mésEn, elsdehanun 5 de 8. Elhan fet elsdeque elshanun 2 de 7.En, elshanel3 de 9 ambde la. Els deper un 7 de 8 que hanamb, tal i com han fet elsamb el seu 5 de 7.Finalment, en tercera ronda els de Reus s’han decidit per un 2 de 8 amb folre, que han aconseguit descarregar, mentre que els Castellers de Sabadell han descarregat un 3 de 8. Per la seva banda, els Moixiganguers d’Igualada han descarregat un 4 de 7 amb agulla.