La majoria de lectors del Diari Més encara creuen en la salvació del Nàstic

A l'enquesta proposada pel Diari Més han apostat per mantenir la categoria, tot i que no s'aconseguirà fins l'última jornada

Actualitzada 14/05/2018 a les 09:07

El Nàstic de Tarragona travessa moments de crisi després de la derrota d'aquest cap de setmana a Sevilla i la posterior destitució de Nano Ribas, que ja no dirigirà l'equip grana les pròximes i decissves jornades per aconseguir mantenir-se a Segona A.Amb el resultat d'ahir, l'equip grana es queda a un punt de la zona de descens directe i una jornada menys per disputar. Malgrat aquesta situació, la majoria dels lectors del Diari Més confien encara en la salvació final de l'equip.En aquest sentit, un 40.80% dels lectors enquestats consideren que el Nàstic acabarà la temporada «salvant-se a l'última jornada, com la temporada passada» i un 24.80% creu que ho farà «salvant-se tranquil·lament». És a dir, la gran majoria dels lectors que han participat a l'enquesta tenen fe en que l'equip es pugui salvar. Tot i així, un 28,80% dels enquestats creu que el club acabarà «tornant a l'infern de Segona B». Un 5.60% ha mostrat la seva indiferència pel que pugui passar a l'equip tarragoní.