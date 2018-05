L'Ajuntament s'obre a negociar la concessió de l'Estadi Municipal

El Ple aprova l’obertura d’un procés que no contempla canvis en el cànon ni la durada del concert

Actualitzada 14/05/2018 a les 21:38

El CF Reus i l’Ajuntament del municipi podran seure a negociar algunes de les clàusules del contracte d’ús demanial de l’Estadi Municipal. Així ho va aprovar, aquest dilluns, el ple del consistori, després que es declarés deserta la licitació a la qual el club roig-i-negre no es va presentar en defensar que les condicions no els resultaven satisfactòries. Un mes després de l’anunci de la SAD, el consistori tenia l’opció de renegociar la licitació i tornar-la a treure a concurs o bé obrir un procés negociat, iniciativa que es va presentar i aprovar a la sessió plenària.Amb tot, cap dels dos actors involucrats en la cessió de l’Estadi podran canviar algunes de les principals condicions del plec. Així, el cànon i la durada de la concessió es mantindran intocables respecte el que va redactar l’Ajuntament. Aquest contemplava un lloguer per un període inicial de 25 anys amb un preu de sis milions d’euros, que es pagaria en quotes progressives. A més, el contracte preveia la condonació de fins el 95% d’aquest import en funció de les inversions que hi pogués realitzar el club.Des de l’entitat roig-i-negra no s’ha fet cap valoració oficial d’aquest anunci, si bé mantenen obertes totes les vies, ja sigui per negociar la concessió o per la venda de l’equipament, la via preferida pel club però descartada des del consistori per la majoria de grups. Amb tot, no tanquen la porta al possible trasllat als terrenys del terme municipal de Riudoms, ja que les negociacions també estan encaminades.L’obertura del procediment negociat va prosperar amb els vots a favor del govern (PdeCat, ERC i Ara Reus), el PP i el PSC. Els grups municipals de la CUP i Ciutadans s’hi van oposar, defensant l’opció de la venda.