José Antonio Gordillo entrenarà al Nàstic

Actualment és ajudant de Paco López al Levante; Xisco Muñoz, el següent a caure

Actualitzada 14/05/2018 a les 13:50

Xisco Muñoz, al carrer

José Antonio Gordillo, actual membre del cos tècnic del Levante, serà l'entrenador del Nàstic fins a final de temporada.El que va ser jugador i secretari tècnic del club grana es comprometrà amb els tarragonins fins a finals de temporada per intentar revertir la situació i ajudar als tarragonins a assolir la permanència a la categoria de plata del futbol espanyol.El Consell d'Administració del Nàstic ha decidit apostar per un professional del món del futbol que no té experiència com a primer entrenador, encara que ha ocupat diversos càrrecs en equips professionals.Nascut el 24 de gener del 1974, Gordillo va jugar, a banda del Nàstic, a equips com el Betis B, el Murcia, el Castelló, el Pontevedra o el Jaén, sempre com a defesa central.Al Betis va ser coordinador de la pedrera, i també va ser director esportiu del Sabadell. Va acompanyar a Pepe Mel quan aquest era entrenador del Deportivo de la Corunya i actualment era tècnic ajudant de Toni López al Levante.Xisco Muñ0z, fins ara segon entrenador del Nàstic, marxarà de la mà de Nano Rivas. Ni ell, ni el propi Nano ni probablement el director esportiu, Emilio Viqueira, seguirant al club tarragoní, on encara es podrien produir canvis més grans.