Gordillo: «M'agrada l'equip que hi ha i hem de guanyar tots els partits»

El nou entrenador del Nàstic accepta el repte d’intentar salvar a l’equip del descens i arriba acompanyat d’Abel Segovia

Actualitzada 14/05/2018 a les 20:55

Andreu dóna la cara

José Antonio Gordillo ja és entrenador del Gimnàstic de Tarragona. El que va ser jugador i secretari tècnic del conjunt grana assumeix el repte d’intentar salvar l’equip amb només tres jornades per disputar-se. És una missió complicada ja que, tot i que el Nàstic està un punt per sobre de l’infern, la dinàmica de l’equip no pot ser pitjor després de perdre a Lorca i a Sevilla davant de dos equips que no s’hi jugaven absolutament res.Després de la destitució de Nano Rivas, que va ser acomiadat en caure a Sevilla, el club ha decidit realitzar un gir i apostar per una persona que no compta amb experiència prèvia a les banquetes com a primer entrenador, però que arriba després de ser ajudant de Paco López al Levante, a Primera Divisió.Durant la seva presentació, Gordillo ha apuntat que «vull agrair al president i a tot el Consell d’Administració que se’n recordessin de mi. Per a mi és un orgull venir al meu equip, i ho vaig tenir clar des de la primera trucada. Tinc molta il·lusió per tirar la situació endavant». Gordillo té per davant un repte apassionant, ja que el Nàstic rebrà aquest cap de setmana la visita de la Cultural y Deportiva Leonesa, després visitarà al Huesca i finalitzarà la temporada acollint a Tarragona al Rayo Vallecano.«És una situació complicada. Evidentment, si no, no estaria aquí. M’agrada l’equip que hi ha i hem d’anar a guanyar cada partit fins l’últim minut», ha detallat el tècnic grana.Gordillo arriba acompanyat a la banqueta d’Abel Segovia, que farà les funcions de segon entrenador, mentre que Jordi Abella, un vell conegut de la casa, i que fins a l’actualitat estava treballant amb el futbol base, assumirà el rol de preparador físic, una situació que no és nova per a ell.El flamant entrenador del Nàstic creu que la base per a poder assolir l’èxit passarà per poder realitzar «bons entrenaments, entrenaments de qualitat, parlant amb ells i fer-los creure que són bons jugadors». «Parlant clar i entrenant fort, segur que ho aconseguirem», ha detallat el de la Morón de la Frontera.Ell creu que la situació del Nàstic a la taula classificatòria hauria de ser diferent, ja que «l’equip ha guanyat en camps molt difícils i, en d’altres partits, s’ha deixat punts incomprensiblement». Quan el Nàstic el va trucar per a assumir el rol de primer entrenador, no va tenir dubtes: «Ho vaig pensar poc. Ràpidament, vaig entendre que havia de venir, que havia d’ajudar. Vaig parlar amb la meva família, no ho vam pensar». Finalment, en ser preguntat per si hi ha alguns jugadors que estan pensant en la temporada vinent i que no estan al cent per cent concentrats amb el Nàstic, José Antonio Gordillo ha manifestat que «crec que cap jugador professional està pensant en el pròxim any jugant-se un descens. Si l’equip es manté, tothom guanya i, si baixa, tothom perd».Josep Maria Andreu ha excusat l’absència d’Emilio Viqueira a la roda de premsa de presentació del nou entrenador per «motius personals». Segons ha pogut saber aquest mitjà i va avançar durant el dia d’ahir al matí, Viqueira podria ser el següent a abandonar el club, després que ja ho hagi fet, juntament amb Nano Rivas, el segon entrenador, Xisco Muñoz.Andreu no s'ha amagat i ha assumit els fets. Quatre entrenadors en una mateixa temporada és una xifra esfereïdora. Fa por. El president del Nàstic, en aquest sentit, ha apuntat que «el Consell d’Administració assumeix el 100 per cent de la responsabilitat». Andreu ha lamentat que «els nastiquers que vam estar a Sevilla vam plorar de ràbia», alhora que ha explicat com es van succeir les decisions després del duel: «Vam decidir rescindir el contracte de l’entrenador del primer equip, Nano Rivas, així com del segon entrenador, Xisco Muñoz».«Necessitem que Gordillo ens ajudi a millorar les coses», ha apuntat el president, qui ha afirmat que «no li cal presentació, és un dels jugadors més importants de la història del Nàstic. Va estar durant cinc temporades al Nàstic, va disputar 112 partits i va marcar cinc gols». Josep Maria Andreu ha aprofitat la presentació del nou entrenador del Nàstic per enviar un missatge a tots els socis i aficionats: «Demanar a la nostra afició disculpes pels moments difícils que estem vivint en aquest moment. Portem cinc jornades sense guanyar, on no hem marcat cap gol, i hem sumat un punt dels darrers quinze».