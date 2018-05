El Nàstic fa oficial l'arribada de Gordillo a la banqueta

El club anuncia el tècnic que relleva a Nano Rivas

Actualitzada 14/05/2018 a les 19:11

José Antonio Gordillo ja és, a tots els efectes, l'entrenador del primer equip del Nàstic.El club ho ha fet oficial i el tècnic serà presentat aquesta tarda a les 19 hores.El tècnic de Morón de la Frontera agafa les regnes del primer equip per aconseguir l’objectiu de la permanència en els tres partits restants de competició. Gordillo arriba a Tarragona després de finalitzar la seva tasca al Levante UD, com a membre del cos tècnic del primer equip.En la seva etapa de jugador després de formar-se al Real Betis, va estar al CD Castelló i al Real Múrcia abans de fitxar pel Nàstic on va militar cinc temporades. El defensa va ser un dels herois de l’ascens a la categoria de plata la temporada 2000-2001, marcant un gol decisiu al camp del Zamora CF. Després va jugar també al Pontevedra CF i al Real Jaén.Un cop finalitzada la seva etapa com a jugador ha estat al cos tècnic de l’Écija Balompié i a les categories inferiors del Real Betis, abans de tornar a Tarragona, per exercir el càrrec de secretari tècnic durant l’any 2010. Posteriorment va dirigir el futbol base del Real Betis i també va ser el director esportiu del CE Sabadell. Les seves darreres funcions han estat al RC Deportivo de la Corunya com ajudant de Pepe Mel i, fins aquest cap de setmana, formant equip amb Paco López, aconseguint la permanència del Levante UD a la màxima categoria.