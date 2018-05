El Nàstic creua la línia vermella i ara es posa en mans d'un Messies

En breu es coneixerà el nom del nou entrenador, que actualment té equip i està pendent de desvincular-s'hi i la continuïtat de Viqueira no està assegurada

Ja no hi ha marxa enrere. Nano Rivas va deixar de ser, aquest diumenge, l'entrenador del primer equip del Gimnàstic de Tarragona. Els mals resultats de les passades jornades, units a el poc explicable i justificable plantejament d'aquest diumenge contra el cuer de la Segona A, el Sevilla Atlético, van acabar condemnant a un entrenador que la campanya passada va acabar com el gran salvador de l'equip i que marxa assenyalat com a un dels culpables de la nefasta situació de l'equip grana.Ara, caldrà buscar un nou entrenador que, en tres jornades, sigui capaç de reflotar a un Nàstic que va a la deriva i que és, possiblement, l'equip que pitjor arriba a aquest tram final de la temporada de tots els que es juguen la permanència a la categoria de plata del futbol espanyol.Toca rebre la visita de la Cultural Leonesa, visitar Osca per jugar contra la SD Huesca per, finalment, rebre al Rayo Vallecano en la darrera jornada de Lliga al Nou Estadi. Gairebé res.Per intentar tirar endavant aquesta situació, el Nàstic està negociant amb un entrenador que actualment té contracte amb un equip i que, per tant, se n'ha de desvincular abans de poder arribar a Tarragona. Està previst que pugui signar amb el Nàstic de cara al migdia i que es posi mans a la feina aquest dimarts.La continuïtat d'Emilio Viqueira tampoc està assegurada a Tarragona. El Consell d'Administració el considera el principal responsable de la situació esportiva i, amb la caiguda de Nano, no seria descartable que el gallec també hagués d'abandonar el Nàstic. És una opció que fa setmanes que està sobre la taula, però encara no hi ha cap decisió ferma al respecte.L'adéu de Nano no és una circumstància que hagi d'agafar de nou a l'afició del Nàstic. Des del moment en què el Nàstic va caure a Lorca oferint la imatge que va oferir, el Consell ho tenia clar: una ensopegada més, i canvi a l'horitzó. No ha estat un partit, sinó dos els que ha esperat la directiva del Nàstic a acomiadar el fins diumenge entrenador grana.Josep Maria Andreu, president del Consell, va reclamar-li a l'entrenador i a la plantilla, després de la desfeta a Lorca, que demanés «perdó». Nano no ho va fer d'immediat, encara que, via Twitter, hores després, es va «disculpar» pel mal partit i la imatge. No va ser suficient pel Consell, que, tot i que no va donar-li cap utitmàtum al tècnic, sí que va tenir clar que la relació entre ells s'havia acabat.Aquest diumenge ha estat la gota que ha fet vessar el got. La directiva no entén ni per què va jugar amb cinc defensors el Nàstic, ni per què jugadors sense ritme com Suzuki, Dumitru o Uche van ser titulars contra el cuer, ni per què el tècnic no va saber esperonar als jugadors perquè s'hi deixessin l'ànima.La decisió, de fet, es va prendre abans de finalitzar el duel. Josep Maria Andreu, president del Nàstic, no va poder mantenir els nervis a ratlla i, en algun moment del duel, fins i tot, va abandonar la llotja a causa dels nervis. Aquests mateixos nervis són els que van motivar una discussió al final del duel, a una de les banquetes del camp, entre Viqueira i el director general, Lluís Fàbregas.El Consell va prendre la determinació de destituir Nano just abans de pujar a l'avió de tornada a Tarragona. L'avió sortia des de l'Aeroport de Sevilla a les 22.45 hores, però es va endarrerir una mica, i no va ser fins a les 23 hores quan el Nàstic va comunicar oficialment la decisió.Com era d'esperar, la cara de Nano, un poema. Ara bé, Nano, Viqueira, Andreu... Entraran i sortiran entrenadors, directors esportius i d'altres càrrecs, però els que han endinsat en aquesta situació al Nàstic són els jugadors, els que han demostrat, en molts moments de la temporada, jugar sense actitud. Ara bé, són els mateixos futbolistes que han de treure de l'infern a un Nàstic que, ara sí, veu com perilla la seva continuïtat a Segona A.