Nano Rivas serà destituït demà dilluns

Els resultats i el plantejament a Sevilla condemnen al tècnic del Nàstic

Actualitzada 13/05/2018 a les 22:04

El consell d’administració ja ho té decidit però serà demà quan, si no passa res estrany, Nano Rivas deixarà de ser entrenador del Nàstic. Des del club encara no tenen un entrenador clar que ocupi la banqueta grana pels darrers partits de lliga però si que tenen clar que no volen que segueixi Nano Rivas.La confiança en el tècnic, que la temporada anterior va salvar al Nàstic del descens, s’ha perdut completament a causa dels mals resultats que està encadenant en el moment més important de la temporada i, sobretot, pel plantejament del partit d’avui a Sevilla. En les properes hores se sabrà qui serà el substitut del de Ciudad Real.