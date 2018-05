El club ha emès un comunicat tal i com avançava el Diari Més

El Consell d’Administració ho tenia clar des que ha acabat el partit. Nano Rivas tenia els dos peus fora de la banqueta del Nàstic. La mala ratxa en el moment més important de la temporada i el plantejament del partit d’avui contra el Sevilla Atlético han estat el detonant. Tal i com ja avançava aquest diari al final del partit.El club ha fet oficial la destitució amb un comunicat on anuncia que demà se sabrà el nom del seu substitut per als tres darrers partits de lliga on el Nàstic es jugarà la salvació, tal com ja va succeir en l’anterior temporada.